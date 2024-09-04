Суд арестовал имущество жены фигуранта дела о поставке бронежилетов

05 сентября 2024 в 05:36 Размер текста - 17 +

Срок ареста имущества был продлен до октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Московский суд по аресту заложил имущество супруги Михаила Кальченко, начальника службы безопасности ООО ГК «Пикет», обвиняемого в поставке некачественных бронежилетов для российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юридические документы. «В документах сказано, что супруге принадлежат земельный участок, два жилых помещения площадью 20,9 кв. м и 40,1 кв.м, а также автомобиль. Отмечается, что данные объекты недвижимости и транспортное средство создаются вскоре после совершения фигурантом преступника», — приводится в материалах дела. Согласно судебным документам срок ареста имущества был продлен до октября текущего года. Ранее арестован поставщик средств защиты для Минобороны РФ — глава группы компаний «Пикет» Андрей Есипов. В СИЗО он пробудет два месяца. Также известно, что суд арестовал имущество ГК «Пикет» по делу о поставке бронежилетов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Московский суд по аресту заложил имущество супруги Михаила Кальченко, начальника службы безопасности ООО ГК «Пикет», обвиняемого в поставке некачественных бронежилетов для российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юридические документы. «В документах сказано, что супруге принадлежат земельный участок, два жилых помещения площадью 20,9 кв. м и 40,1 кв.м, а также автомобиль. Отмечается, что данные объекты недвижимости и транспортное средство создаются вскоре после совершения фигурантом преступника», — приводится в материалах дела. Согласно судебным документам срок ареста имущества был продлен до октября текущего года. Ранее арестован поставщик средств защиты для Минобороны РФ — глава группы компаний «Пикет» Андрей Есипов. В СИЗО он пробудет два месяца. Также известно, что суд арестовал имущество ГК «Пикет» по делу о поставке бронежилетов.