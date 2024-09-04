04 сентября 2024

Суд арестовал имущество жены фигуранта дела о поставке бронежилетов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение приговора Булату Ахметгаянову в суде Центрального района. Челябинск, приговор, наказание, преступление, уголовный кодекс, суд, ук
Срок ареста имущества был продлен до октября Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Московский суд по аресту заложил имущество супруги Михаила Кальченко, начальника службы безопасности ООО ГК «Пикет», обвиняемого в поставке некачественных бронежилетов для российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юридические документы.

«В документах сказано, что супруге принадлежат земельный участок, два жилых помещения площадью 20,9 кв. м и 40,1 кв.м, а также автомобиль. Отмечается, что данные объекты недвижимости и транспортное средство создаются вскоре после совершения фигурантом преступника», — приводится в материалах дела. Согласно судебным документам срок ареста имущества был продлен до октября текущего года.

Ранее арестован поставщик средств защиты для Минобороны РФ — глава группы компаний «Пикет» Андрей Есипов. В СИЗО он пробудет два месяца. Также известно, что суд арестовал имущество ГК «Пикет» по делу о поставке бронежилетов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Московский суд по аресту заложил имущество супруги Михаила Кальченко, начальника службы безопасности ООО ГК «Пикет», обвиняемого в поставке некачественных бронежилетов для российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юридические документы. «В документах сказано, что супруге принадлежат земельный участок, два жилых помещения площадью 20,9 кв. м и 40,1 кв.м, а также автомобиль. Отмечается, что данные объекты недвижимости и транспортное средство создаются вскоре после совершения фигурантом преступника», — приводится в материалах дела. Согласно судебным документам срок ареста имущества был продлен до октября текущего года. Ранее арестован поставщик средств защиты для Минобороны РФ — глава группы компаний «Пикет» Андрей Есипов. В СИЗО он пробудет два месяца. Также известно, что суд арестовал имущество ГК «Пикет» по делу о поставке бронежилетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...