Суд арестовал имущество жены фигуранта дела о поставке бронежилетов

Московский суд по аресту заложил имущество супруги Михаила Кальченко, начальника службы безопасности ООО ГК «Пикет», обвиняемого в поставке некачественных бронежилетов для российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юридические документы.
«В документах сказано, что супруге принадлежат земельный участок, два жилых помещения площадью 20,9 кв. м и 40,1 кв.м, а также автомобиль. Отмечается, что данные объекты недвижимости и транспортное средство создаются вскоре после совершения фигурантом преступника», — приводится в материалах дела. Согласно судебным документам срок ареста имущества был продлен до октября текущего года.
Ранее арестован поставщик средств защиты для Минобороны РФ — глава группы компаний «Пикет» Андрей Есипов. В СИЗО он пробудет два месяца. Также известно, что суд арестовал имущество ГК «Пикет» по делу о поставке бронежилетов.
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