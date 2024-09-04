Зеленский объяснил отставку Кулебы

Зеленский заявил, что Кулебе не хватает энергии
Дмитрий Кулеба снят с должности главы МИД Украины, так как украинский лидер Владимир Зеленский недоволен его работой в рамках привлечения военной помощи. Об этом сообщил издания «Общественное» со ссылкой на источник.
«Президент Украины Владимир Зеленский недоволен работой министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, подавшего недавно в отставку, по привлечению военной помощи», — передает издание. По данным источника, Зеленский заявил, что Кулебе «не хватает энергии».
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