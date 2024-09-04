Зеленский объяснил отставку Кулебы

Зеленский остался недоволен работой Кулебы по привлечению военной помощи

05 сентября 2024 в 06:45 Размер текста - 17 +

Зеленский заявил, что Кулебе не хватает энергии Фото: Официальный сайт президента Украины Дмитрий Кулеба снят с должности главы МИД Украины, так как украинский лидер Владимир Зеленский недоволен его работой в рамках привлечения военной помощи. Об этом сообщил издания «Общественное» со ссылкой на источник. «Президент Украины Владимир Зеленский недоволен работой министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, подавшего недавно в отставку, по привлечению военной помощи», — передает издание. По данным источника, Зеленский заявил, что Кулебе «не хватает энергии». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дмитрий Кулеба снят с должности главы МИД Украины, так как украинский лидер Владимир Зеленский недоволен его работой в рамках привлечения военной помощи. Об этом сообщил издания «Общественное» со ссылкой на источник. «Президент Украины Владимир Зеленский недоволен работой министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, подавшего недавно в отставку, по привлечению военной помощи», — передает издание. По данным источника, Зеленский заявил, что Кулебе «не хватает энергии».