04 сентября 2024

Зеленский объяснил отставку Кулебы

Зеленский остался недоволен работой Кулебы по привлечению военной помощи
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский и компания. stock, Кулеба Дмитрий
Зеленский заявил, что Кулебе не хватает энергии Фото:

Дмитрий Кулеба снят с должности главы МИД Украины, так как украинский лидер Владимир Зеленский недоволен его работой в рамках привлечения военной помощи. Об этом сообщил издания «Общественное» со ссылкой на источник.

«Президент Украины Владимир Зеленский недоволен работой министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, подавшего недавно в отставку, по привлечению военной помощи», — передает издание. По данным источника, Зеленский заявил, что Кулебе «не хватает энергии».

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Дмитрий Кулеба снят с должности главы МИД Украины, так как украинский лидер Владимир Зеленский недоволен его работой в рамках привлечения военной помощи. Об этом сообщил издания «Общественное» со ссылкой на источник. «Президент Украины Владимир Зеленский недоволен работой министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, подавшего недавно в отставку, по привлечению военной помощи», — передает издание. По данным источника, Зеленский заявил, что Кулебе «не хватает энергии».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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