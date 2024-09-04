04 сентября 2024

К загадочной гибели тагильчанина в Таиланде могут быть причастны гангстеры

К смерти тагильчанина в Таиланде могут быть причастны гангстеры
© Служба новостей «URA.RU»
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По одной из версий, у мужчины был конфликт с бандой преступников
По одной из версий, у мужчины был конфликт с бандой преступников Фото:

К гибели 27-летнего Ильи Орлова из Нижнего Тагила на Пхукете в Таиланде могут быть причастны бандиты. Об этом сообщает местное издание thaich8.

«Первоначально в полиции полагали, что у погибшего мог быть конфликт с бандой преступников. Как в личных, так и в деловых вопросах. Полиция проведет тщательное расследование. Для того, чтобы привлечь виновных к ответственности по закону», — говорится в сообщении.

Все лицо туриста было в синяках, а его руки — в порезах до кости. Следователи не нашли следов крови и орудия преступления на месте, где находилось тело. Поэтому отрабатывается версия, что тело скинули в канаву после убийства. Расследованием преступления занимается туристическая полиция. Супруга мужчины утверждает, что у него были серьезные проблемы с психикой.

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К гибели 27-летнего Ильи Орлова из Нижнего Тагила на Пхукете в Таиланде могут быть причастны бандиты. Об этом сообщает местное издание thaich8. «Первоначально в полиции полагали, что у погибшего мог быть конфликт с бандой преступников. Как в личных, так и в деловых вопросах. Полиция проведет тщательное расследование. Для того, чтобы привлечь виновных к ответственности по закону», — говорится в сообщении. Все лицо туриста было в синяках, а его руки — в порезах до кости. Следователи не нашли следов крови и орудия преступления на месте, где находилось тело. Поэтому отрабатывается версия, что тело скинули в канаву после убийства. Расследованием преступления занимается туристическая полиция. Супруга мужчины утверждает, что у него были серьезные проблемы с психикой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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