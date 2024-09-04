04 сентября 2024

У тагильчанина, найденного мертвым со следами пыток в Таиланде, пропали трое детей

У найденного мертвым в Таиланде тагильчанина осталось трое детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину нашли в канаве в Таиланде
Мужчину нашли в канаве в Таиланде Фото:

У 27-летнего жителя Нижнего Тагила Ильи Орлова, тело которого нашли на Пхукете (Таиланд) в канаве, пропали трое детей. Когда мужчину обнаружили, его лицо было в синяках, а на теле имелись следы пыток. Об этом сообщили местные СМИ.

«Обнаружили два паспорта. Второй паспорт принадлежит молодой женщине. Предположительно, это подруга погибшего, ее документы нашли в сумке рядом с телом покойного. Ее проверяют и отслеживают, чтобы узнать, жива она еще или нет. Также пропали трое детей погибшего, которые вместе отправились в Таиланд», — передает издание thaich8.

Тело мужчины лежало лицом вверх без рубашки, на двух руках были порезы острыми предметами и длинные раны, в которых были видны кости. Врачи Пхукета проведут вскрытие, чтобы выяснить точную причину смерти туриста. 

Расследованием преступления занимается туристическая полиция. Силовики пытались найти, где именно мужчина был покалечен, но именно в тот день камеры не работали. Друзья парня отзывались о нем как о хорошем, но психически неустойчивом человеке.

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У 27-летнего жителя Нижнего Тагила Ильи Орлова, тело которого нашли на Пхукете (Таиланд) в канаве, пропали трое детей. Когда мужчину обнаружили, его лицо было в синяках, а на теле имелись следы пыток. Об этом сообщили местные СМИ. «Обнаружили два паспорта. Второй паспорт принадлежит молодой женщине. Предположительно, это подруга погибшего, ее документы нашли в сумке рядом с телом покойного. Ее проверяют и отслеживают, чтобы узнать, жива она еще или нет. Также пропали трое детей погибшего, которые вместе отправились в Таиланд», — передает издание thaich8. Тело мужчины лежало лицом вверх без рубашки, на двух руках были порезы острыми предметами и длинные раны, в которых были видны кости. Врачи Пхукета проведут вскрытие, чтобы выяснить точную причину смерти туриста.  Расследованием преступления занимается туристическая полиция. Силовики пытались найти, где именно мужчина был покалечен, но именно в тот день камеры не работали. Друзья парня отзывались о нем как о хорошем, но психически неустойчивом человеке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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