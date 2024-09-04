У тагильчанина, найденного мертвым со следами пыток в Таиланде, пропали трое детей

У 27-летнего жителя Нижнего Тагила Ильи Орлова, тело которого нашли на Пхукете (Таиланд) в канаве, пропали трое детей. Когда мужчину обнаружили, его лицо было в синяках, а на теле имелись следы пыток. Об этом сообщили местные СМИ.
«Обнаружили два паспорта. Второй паспорт принадлежит молодой женщине. Предположительно, это подруга погибшего, ее документы нашли в сумке рядом с телом покойного. Ее проверяют и отслеживают, чтобы узнать, жива она еще или нет. Также пропали трое детей погибшего, которые вместе отправились в Таиланд», — передает издание thaich8.
Тело мужчины лежало лицом вверх без рубашки, на двух руках были порезы острыми предметами и длинные раны, в которых были видны кости. Врачи Пхукета проведут вскрытие, чтобы выяснить точную причину смерти туриста.
Расследованием преступления занимается туристическая полиция. Силовики пытались найти, где именно мужчина был покалечен, но именно в тот день камеры не работали. Друзья парня отзывались о нем как о хорошем, но психически неустойчивом человеке.
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