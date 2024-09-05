Греф ожидает, что выдача ипотеки в России упадет почти в два раза

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новостройки. Екатеринбург, многоэтажка, недвижимость, ипотека, жилье, новостройка
Выдача ипотеки в России упадет почти на 40% Фото:

Герман Греф, руководитель Сбербанка, предполагает значительное сокращение объемов выдачи ипотечных кредитов в России. Ожидается, что показатели упадут почти на 40% как для Сбербанка, так и для рынка в целом.

«Сбербанк ожидает падения выдач ипотеки в 2024 году на 40% и у банка, и на российском рынке в целом», — заявил Греф на Восточном экономическом форуме. Трансляция проходила на телеканале «Россия 24».

Ранее в ВТБ заявили, что до конца 2024 года спрос на ипотечные кредиты будет расти. Ожидается, что объем продаж ипотеки в текущем году достигнет примерно 5,1 триллиона рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Герман Греф, руководитель Сбербанка, предполагает значительное сокращение объемов выдачи ипотечных кредитов в России. Ожидается, что показатели упадут почти на 40% как для Сбербанка, так и для рынка в целом. «Сбербанк ожидает падения выдач ипотеки в 2024 году на 40% и у банка, и на российском рынке в целом», — заявил Греф на Восточном экономическом форуме. Трансляция проходила на телеканале «Россия 24». Ранее в ВТБ заявили, что до конца 2024 года спрос на ипотечные кредиты будет расти. Ожидается, что объем продаж ипотеки в текущем году достигнет примерно 5,1 триллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...