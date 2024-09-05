Греф ожидает, что выдача ипотеки в России упадет почти в два раза

05 сентября 2024 в 08:33 Размер текста - 17 +

Выдача ипотеки в России упадет почти на 40% Фото: Размик Закарян © URA.RU Герман Греф, руководитель Сбербанка, предполагает значительное сокращение объемов выдачи ипотечных кредитов в России. Ожидается, что показатели упадут почти на 40% как для Сбербанка, так и для рынка в целом. «Сбербанк ожидает падения выдач ипотеки в 2024 году на 40% и у банка, и на российском рынке в целом», — заявил Греф на Восточном экономическом форуме. Трансляция проходила на телеканале «Россия 24». Ранее в ВТБ заявили, что до конца 2024 года спрос на ипотечные кредиты будет расти. Ожидается, что объем продаж ипотеки в текущем году достигнет примерно 5,1 триллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Герман Греф, руководитель Сбербанка, предполагает значительное сокращение объемов выдачи ипотечных кредитов в России. Ожидается, что показатели упадут почти на 40% как для Сбербанка, так и для рынка в целом. «Сбербанк ожидает падения выдач ипотеки в 2024 году на 40% и у банка, и на российском рынке в целом», — заявил Греф на Восточном экономическом форуме. Трансляция проходила на телеканале «Россия 24». Ранее в ВТБ заявили, что до конца 2024 года спрос на ипотечные кредиты будет расти. Ожидается, что объем продаж ипотеки в текущем году достигнет примерно 5,1 триллиона рублей.