Песков напомнил главный принцип России при ведении спецоперации

Песков заявил, что Россия с самого начала СВО наносила удары только по военным объектам
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул ключевой принцип действий России в ходе специальной военной операции. Он заявил, что российские военные наносят удары исключительно по военным объектам.
«Российские военные наносят удары только по военным целям, в отличие от Киева», — рассказал Песков, его слова передают РИА Новости. Такую позицию Россия занимала с самого начала СВО.
Ранее Песков обозначил главную цель СВО. Россия должна выполнить все поставленные задачи, пока Украина идет своей дорогой.
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