Песков напомнил главный принцип России при ведении спецоперации

Песков: российские военные наносят удары только по военным объектам
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Российско-киргизские переговоры. Бишкек., песков дмитрий
Песков заявил, что Россия с самого начала СВО наносила удары только по военным объектам Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул ключевой принцип действий России в ходе специальной военной операции. Он заявил, что российские военные наносят удары исключительно по военным объектам.

«Российские военные наносят удары только по военным целям, в отличие от Киева», — рассказал Песков, его слова передают РИА Новости. Такую позицию Россия занимала с самого начала СВО.

Ранее Песков обозначил главную цель СВО. Россия должна выполнить все поставленные задачи, пока Украина идет своей дорогой.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул ключевой принцип действий России в ходе специальной военной операции. Он заявил, что российские военные наносят удары исключительно по военным объектам. «Российские военные наносят удары только по военным целям, в отличие от Киева», — рассказал Песков, его слова передают РИА Новости. Такую позицию Россия занимала с самого начала СВО. Ранее Песков обозначил главную цель СВО. Россия должна выполнить все поставленные задачи, пока Украина идет своей дорогой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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