Путин: модернизация БАМ — более масштабный проект, чем его строительство в СССР

Текущий проект модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) является более амбициозным, чем ее первоначальное строительство в советские времена. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Модернизация БАМ является даже более масштабным проектом, чем его строительство в СССР», — заявил Путин на Восточном экономическом форуме, трансляция проходит на телеканале Россия 24 Он также отметил, что БАМ должен стать не только полностью двухпутным, но и полностью электрифицированным.
Президент рассказал, что расширение Восточного полигона железных дорог станет ключевым проектом для страны, предусматривающим прокладку сплошных двойных путей на всем протяжении магистрали. Это позволит увеличить пропускную способность и эффективность транспортного коридора, что важно для развития экономики региона и страны в целом.
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