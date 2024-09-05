Путин: модернизация БАМ — более масштабный проект, чем его строительство в СССР

05 сентября 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

Модернизация БАМ станет ключевым проектом для России. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Текущий проект модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) является более амбициозным, чем ее первоначальное строительство в советские времена. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Модернизация БАМ является даже более масштабным проектом, чем его строительство в СССР», — заявил Путин на Восточном экономическом форуме, трансляция проходит на телеканале Россия 24 Он также отметил, что БАМ должен стать не только полностью двухпутным, но и полностью электрифицированным. Президент рассказал, что расширение Восточного полигона железных дорог станет ключевым проектом для страны, предусматривающим прокладку сплошных двойных путей на всем протяжении магистрали. Это позволит увеличить пропускную способность и эффективность транспортного коридора, что важно для развития экономики региона и страны в целом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Текущий проект модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) является более амбициозным, чем ее первоначальное строительство в советские времена. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Модернизация БАМ является даже более масштабным проектом, чем его строительство в СССР», — заявил Путин на Восточном экономическом форуме, трансляция проходит на телеканале Россия 24 Он также отметил, что БАМ должен стать не только полностью двухпутным, но и полностью электрифицированным. Президент рассказал, что расширение Восточного полигона железных дорог станет ключевым проектом для страны, предусматривающим прокладку сплошных двойных путей на всем протяжении магистрали. Это позволит увеличить пропускную способность и эффективность транспортного коридора, что важно для развития экономики региона и страны в целом.