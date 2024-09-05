Путин: модернизация БАМ — более масштабный проект, чем его строительство в СССР

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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир, топ
Модернизация БАМ станет ключевым проектом для России. Фото:

Текущий проект модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) является более амбициозным, чем ее первоначальное строительство в советские времена. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Модернизация БАМ является даже более масштабным проектом, чем его строительство в СССР», — заявил Путин на Восточном экономическом форуме, трансляция проходит на телеканале Россия 24 Он также отметил, что БАМ должен стать не только полностью двухпутным, но и полностью электрифицированным.

Президент рассказал, что расширение Восточного полигона железных дорог станет ключевым проектом для страны, предусматривающим прокладку сплошных двойных путей на всем протяжении магистрали. Это позволит увеличить пропускную способность и эффективность транспортного коридора, что важно для развития экономики региона и страны в целом.

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Текущий проект модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) является более амбициозным, чем ее первоначальное строительство в советские времена. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Модернизация БАМ является даже более масштабным проектом, чем его строительство в СССР», — заявил Путин на Восточном экономическом форуме, трансляция проходит на телеканале Россия 24 Он также отметил, что БАМ должен стать не только полностью двухпутным, но и полностью электрифицированным. Президент рассказал, что расширение Восточного полигона железных дорог станет ключевым проектом для страны, предусматривающим прокладку сплошных двойных путей на всем протяжении магистрали. Это позволит увеличить пропускную способность и эффективность транспортного коридора, что важно для развития экономики региона и страны в целом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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