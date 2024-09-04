04 сентября 2024

Свердловского туриста пытали в Таиланде перед смертью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Таиланд, корабли, причал, море берег
Мужчина погиб на курорте при странных и страшных обстоятельствах Фото:

Туриста из Нижнего Тагила Илью Орлова пытали перед смертью на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщает местное издание Thaich8.

«На левой и правой руках погибшего были порезы острыми предметами, длинные раны с обеих сторон, обнаженные сухожилия и почти кости. В том числе по области головы за ухом ударяли твердым предметом, пока он не сломался. Это пытка умершего перед смертью», — говорится в заметке тайского СМИ.

Журналисты уточняют, что орудия преступления на месте обнаружения тела не было. Они предполагают, что туриста могли убить в одном месте, а потом переместить в другое, чтобы запутать следы.

Изуродованное тело 27-летнего тагильчанина Илья Орлова было найдено в канаве на Пхукете. Его лицо покрывали синяки, а руки были изрезаны до костей. Друзья отозвались о парне как о добром, но немного странном человеке с неустойчивой психикой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Туриста из Нижнего Тагила Илью Орлова пытали перед смертью на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщает местное издание Thaich8. «На левой и правой руках погибшего были порезы острыми предметами, длинные раны с обеих сторон, обнаженные сухожилия и почти кости. В том числе по области головы за ухом ударяли твердым предметом, пока он не сломался. Это пытка умершего перед смертью», — говорится в заметке тайского СМИ. Журналисты уточняют, что орудия преступления на месте обнаружения тела не было. Они предполагают, что туриста могли убить в одном месте, а потом переместить в другое, чтобы запутать следы. Изуродованное тело 27-летнего тагильчанина Илья Орлова было найдено в канаве на Пхукете. Его лицо покрывали синяки, а руки были изрезаны до костей. Друзья отозвались о парне как о добром, но немного странном человеке с неустойчивой психикой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...