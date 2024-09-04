Свердловского туриста пытали в Таиланде перед смертью

05 сентября 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Мужчина погиб на курорте при странных и страшных обстоятельствах Фото: Алена Полозова © URA.RU Туриста из Нижнего Тагила Илью Орлова пытали перед смертью на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщает местное издание Thaich8. «На левой и правой руках погибшего были порезы острыми предметами, длинные раны с обеих сторон, обнаженные сухожилия и почти кости. В том числе по области головы за ухом ударяли твердым предметом, пока он не сломался. Это пытка умершего перед смертью», — говорится в заметке тайского СМИ. Журналисты уточняют, что орудия преступления на месте обнаружения тела не было. Они предполагают, что туриста могли убить в одном месте, а потом переместить в другое, чтобы запутать следы. Изуродованное тело 27-летнего тагильчанина Илья Орлова было найдено в канаве на Пхукете. Его лицо покрывали синяки, а руки были изрезаны до костей. Друзья отозвались о парне как о добром, но немного странном человеке с неустойчивой психикой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Туриста из Нижнего Тагила Илью Орлова пытали перед смертью на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщает местное издание Thaich8. «На левой и правой руках погибшего были порезы острыми предметами, длинные раны с обеих сторон, обнаженные сухожилия и почти кости. В том числе по области головы за ухом ударяли твердым предметом, пока он не сломался. Это пытка умершего перед смертью», — говорится в заметке тайского СМИ. Журналисты уточняют, что орудия преступления на месте обнаружения тела не было. Они предполагают, что туриста могли убить в одном месте, а потом переместить в другое, чтобы запутать следы. Изуродованное тело 27-летнего тагильчанина Илья Орлова было найдено в канаве на Пхукете. Его лицо покрывали синяки, а руки были изрезаны до костей. Друзья отозвались о парне как о добром, но немного странном человеке с неустойчивой психикой.