Свердловского туриста пытали в Таиланде перед смертью

Туриста из Нижнего Тагила Илью Орлова пытали перед смертью на острове Пхукет в Таиланде. Об этом сообщает местное издание Thaich8.
«На левой и правой руках погибшего были порезы острыми предметами, длинные раны с обеих сторон, обнаженные сухожилия и почти кости. В том числе по области головы за ухом ударяли твердым предметом, пока он не сломался. Это пытка умершего перед смертью», — говорится в заметке тайского СМИ.
Журналисты уточняют, что орудия преступления на месте обнаружения тела не было. Они предполагают, что туриста могли убить в одном месте, а потом переместить в другое, чтобы запутать следы.
Изуродованное тело 27-летнего тагильчанина Илья Орлова было найдено в канаве на Пхукете. Его лицо покрывали синяки, а руки были изрезаны до костей. Друзья отозвались о парне как о добром, но немного странном человеке с неустойчивой психикой.
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