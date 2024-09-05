В Госдуму внесен проект о статусе ветерана боевых действий

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Сотрудникам прокуратуры и СК, участвовавшим в СВО, хотят присвоить статус ветерана боевых действий Фото:
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Кабинет министров внес в Госдуму проект об установлении статуса ветерана боевых действий. Его получат сотрудники Следственного комитета и прокуратуры, которые исполняют обязанности в зоне СВО.

«Законопроектом предлагается установить статус ветерана боевых действий указанным категориям граждан [сотрудникам прокуратуры и СК], исполнявшим <…> свои служебные обязанности в условиях специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года», — сказано в пояснительной записке к проекту. Кроме того, кабмин предложил к ветеранам боевых действий отнести сотрудников прокуратуры и СК, работавших в Сирийской Арабской Республике с 30 сентября 2015 года.

Ранее стало известно, что правительство готовит систему господдержки к окончанию спецоперации. По словам психолога Алексей Рощина, правительство начало отрабатывать механизмы поддержки участников СВО.

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Кабинет министров внес в Госдуму проект об установлении статуса ветерана боевых действий. Его получат сотрудники Следственного комитета и прокуратуры, которые исполняют обязанности в зоне СВО. «Законопроектом предлагается установить статус ветерана боевых действий указанным категориям граждан [сотрудникам прокуратуры и СК], исполнявшим <…> свои служебные обязанности в условиях специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года», — сказано в пояснительной записке к проекту. Кроме того, кабмин предложил к ветеранам боевых действий отнести сотрудников прокуратуры и СК, работавших в Сирийской Арабской Республике с 30 сентября 2015 года. Ранее стало известно, что правительство готовит систему господдержки к окончанию спецоперации. По словам психолога Алексей Рощина, правительство начало отрабатывать механизмы поддержки участников СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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