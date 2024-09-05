В Госдуму внесен проект о статусе ветерана боевых действий

Кабинет министров внес в Госдуму проект об установлении статуса ветерана боевых действий. Его получат сотрудники Следственного комитета и прокуратуры, которые исполняют обязанности в зоне СВО.
«Законопроектом предлагается установить статус ветерана боевых действий указанным категориям граждан [сотрудникам прокуратуры и СК], исполнявшим <…> свои служебные обязанности в условиях специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года», — сказано в пояснительной записке к проекту. Кроме того, кабмин предложил к ветеранам боевых действий отнести сотрудников прокуратуры и СК, работавших в Сирийской Арабской Республике с 30 сентября 2015 года.
Ранее стало известно, что правительство готовит систему господдержки к окончанию спецоперации. По словам психолога Алексей Рощина, правительство начало отрабатывать механизмы поддержки участников СВО.
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