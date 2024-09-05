Появилось фото комнаты, где перед убийством насиловали тагильскую школьницу

05 сентября 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

В квартире работали следователи Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу Появился снимок комнаты, в которой обвиняемый в убийстве 11-летней школьницы из Нижнего Тагила Владимир Александров изнасиловал девочку. Фото оказалось в распоряжении URA.RU. Виден расправленный диван и покосившаяся гардина. Стоит шкаф, вентилятор и прочая техника. На полу валяются пятилитровая бутылка из-под воды, бумаги и мусор. Ранее следователи провели осмотр квартиры обвиняемого и опубликовали видео с расследования. По словам очевидца, у него в комнате нашли секс-игрушки. Мужчину задержали 3 сентября в московском аэропорту после обнаружения тела 11-летней школьницы, которую искали спасатели и силовики несколько дней. Он был основным подозреваемым в громком деле. На теле ребенка, предположительно, выявили следы удушья. СК опубликовал видео с раскаянием Александрова, его обвинили в убийстве и изнасиловании девочки. Подробности о деле — в материале URA.RU. Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Появился снимок комнаты, в которой обвиняемый в убийстве 11-летней школьницы из Нижнего Тагила Владимир Александров изнасиловал девочку. Фото оказалось в распоряжении URA.RU. Виден расправленный диван и покосившаяся гардина. Стоит шкаф, вентилятор и прочая техника. На полу валяются пятилитровая бутылка из-под воды, бумаги и мусор. Ранее следователи провели осмотр квартиры обвиняемого и опубликовали видео с расследования. По словам очевидца, у него в комнате нашли секс-игрушки. Мужчину задержали 3 сентября в московском аэропорту после обнаружения тела 11-летней школьницы, которую искали спасатели и силовики несколько дней. Он был основным подозреваемым в громком деле. На теле ребенка, предположительно, выявили следы удушья. СК опубликовал видео с раскаянием Александрова, его обвинили в убийстве и изнасиловании девочки. Подробности о деле — в материале URA.RU.