Появилось фото комнаты, где перед убийством насиловали тагильскую школьницу

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , коридор, место убийства, общежитие, разруха, бедность
В квартире работали следователи Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

Появился снимок комнаты, в которой обвиняемый в убийстве 11-летней школьницы из Нижнего Тагила Владимир Александров изнасиловал девочку. Фото оказалось в распоряжении URA.RU.

Виден расправленный диван и покосившаяся гардина. Стоит шкаф, вентилятор и прочая техника. На полу валяются пятилитровая бутылка из-под воды, бумаги и мусор.

Ранее следователи провели осмотр квартиры обвиняемого и опубликовали видео с расследования. По словам очевидца, у него в комнате нашли секс-игрушки.

Мужчину задержали 3 сентября в московском аэропорту после обнаружения тела 11-летней школьницы, которую искали спасатели и силовики несколько дней. Он был основным подозреваемым в громком деле. На теле ребенка, предположительно, выявили следы удушья. СК опубликовал видео с раскаянием Александрова, его обвинили в убийстве и изнасиловании девочки. Подробности о деле — в материале URA.RU.

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Появился снимок комнаты, в которой обвиняемый в убийстве 11-летней школьницы из Нижнего Тагила Владимир Александров изнасиловал девочку. Фото оказалось в распоряжении URA.RU. Виден расправленный диван и покосившаяся гардина. Стоит шкаф, вентилятор и прочая техника. На полу валяются пятилитровая бутылка из-под воды, бумаги и мусор. Ранее следователи провели осмотр квартиры обвиняемого и опубликовали видео с расследования. По словам очевидца, у него в комнате нашли секс-игрушки. Мужчину задержали 3 сентября в московском аэропорту после обнаружения тела 11-летней школьницы, которую искали спасатели и силовики несколько дней. Он был основным подозреваемым в громком деле. На теле ребенка, предположительно, выявили следы удушья. СК опубликовал видео с раскаянием Александрова, его обвинили в убийстве и изнасиловании девочки. Подробности о деле — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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