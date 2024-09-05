Baza опубликовала последнее видео с вертолета, разбившегося на Камчатке

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Открытие Саур-Могилы. ДНР, Саур-Могила , ми-8, сво
В результате крушения Ми-8 на Камчатке погибли 22 человека Фото:
новость из сюжета
В Камчатском крае потерпел крушение вертолет Ми-8 в районе вулкана Вачкажец

В интернете появились, предположительно, последние кадры с вертолета Ми-8, разбившегося в Камчатском крае. Видео опубликовал telegram-канал Baza.

«Предположительно последнее видео с борта Ми-8, который разбился на Камчатке. Туристы планировали покататься в живописных местах», — написали в telegram-канале.

Вертолет Ми-8 31 августа пропал на Камчатке вблизи потухшего вулкана Вачкажец. Спустя сутки обломки экипажа были найдены недалеко от места, где он перестал выходить на связь. Следственный комитет рассматривает две версии крушения вертолета. В результате погибли все 22 человека, находившиеся на борту.

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В интернете появились, предположительно, последние кадры с вертолета Ми-8, разбившегося в Камчатском крае. Видео опубликовал telegram-канал Baza. «Предположительно последнее видео с борта Ми-8, который разбился на Камчатке. Туристы планировали покататься в живописных местах», — написали в telegram-канале. Вертолет Ми-8 31 августа пропал на Камчатке вблизи потухшего вулкана Вачкажец. Спустя сутки обломки экипажа были найдены недалеко от места, где он перестал выходить на связь. Следственный комитет рассматривает две версии крушения вертолета. В результате погибли все 22 человека, находившиеся на борту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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