Baza опубликовала последнее видео с вертолета, разбившегося на Камчатке

В интернете появились, предположительно, последние кадры с вертолета Ми-8, разбившегося в Камчатском крае. Видео опубликовал telegram-канал Baza.
«Предположительно последнее видео с борта Ми-8, который разбился на Камчатке. Туристы планировали покататься в живописных местах», — написали в telegram-канале.
Вертолет Ми-8 31 августа пропал на Камчатке вблизи потухшего вулкана Вачкажец. Спустя сутки обломки экипажа были найдены недалеко от места, где он перестал выходить на связь. Следственный комитет рассматривает две версии крушения вертолета. В результате погибли все 22 человека, находившиеся на борту.
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