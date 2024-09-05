Происшествия Baza опубликовала последнее видео с вертолета, разбившегося на Камчатке 05 сентября 2024 в 17:09 Размер текста - 17 + В результате крушения Ми-8 на Камчатке погибли 22 человека Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета В Камчатском крае потерпел крушение вертолет Ми-8 в районе вулкана Вачкажец В интернете появились, предположительно, последние кадры с вертолета Ми-8, разбившегося в Камчатском крае. Видео опубликовал telegram-канал Baza. «Предположительно последнее видео с борта Ми-8, который разбился на Камчатке. Туристы планировали покататься в живописных местах», — написали в telegram-канале. Вертолет Ми-8 31 августа пропал на Камчатке вблизи потухшего вулкана Вачкажец. Спустя сутки обломки экипажа были найдены недалеко от места, где он перестал выходить на связь. Следственный комитет рассматривает две версии крушения вертолета. В результате погибли все 22 человека, находившиеся на борту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В интернете появились, предположительно, последние кадры с вертолета Ми-8, разбившегося в Камчатском крае. Видео опубликовал telegram-канал Baza. «Предположительно последнее видео с борта Ми-8, который разбился на Камчатке. Туристы планировали покататься в живописных местах», — написали в telegram-канале. Вертолет Ми-8 31 августа пропал на Камчатке вблизи потухшего вулкана Вачкажец. Спустя сутки обломки экипажа были найдены недалеко от места, где он перестал выходить на связь. Следственный комитет рассматривает две версии крушения вертолета. В результате погибли все 22 человека, находившиеся на борту. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям