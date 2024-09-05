Российские штурмовики прорвали оборону ВСУ у Клещеевки

ВС РФ прорвали оборону у Клещеевки
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Штурмовики ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Клещеевки в ДНР. Об этом сообщили в силовых структурах.
«Российские штурмовики прорвали оборону украинских сил в районе населенного пункта Клещеевка», — сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Клещеевка находится на артемовском направлении в ДНР. Ранее также сообщалось, что ВСУ несут большие потери на этом участке фронта.
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