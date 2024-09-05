Российские штурмовики прорвали оборону ВСУ у Клещеевки

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Соревнования по стрельбам у ФСБ. Курган , автомат калашникова, вс рф, сво
ВС РФ прорвали оборону у Клещеевки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Штурмовики ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Клещеевки в ДНР. Об этом сообщили в силовых структурах.

«Российские штурмовики прорвали оборону украинских сил в районе населенного пункта Клещеевка», — сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Клещеевка находится на артемовском направлении в ДНР. Ранее также сообщалось, что ВСУ несут большие потери на этом участке фронта.

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Штурмовики ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Клещеевки в ДНР. Об этом сообщили в силовых структурах. «Российские штурмовики прорвали оборону украинских сил в районе населенного пункта Клещеевка», — сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Клещеевка находится на артемовском направлении в ДНР. Ранее также сообщалось, что ВСУ несут большие потери на этом участке фронта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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