Российские штурмовики прорвали оборону ВСУ у Клещеевки

05 сентября 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

ВС РФ прорвали оборону у Клещеевки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Штурмовики ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Клещеевки в ДНР. Об этом сообщили в силовых структурах. «Российские штурмовики прорвали оборону украинских сил в районе населенного пункта Клещеевка», — сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Клещеевка находится на артемовском направлении в ДНР. Ранее также сообщалось, что ВСУ несут большие потери на этом участке фронта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Штурмовики ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Клещеевки в ДНР. Об этом сообщили в силовых структурах. «Российские штурмовики прорвали оборону украинских сил в районе населенного пункта Клещеевка», — сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Клещеевка находится на артемовском направлении в ДНР. Ранее также сообщалось, что ВСУ несут большие потери на этом участке фронта.