Румыния подарит Киеву ЗРК Patriot

05 сентября 2024 в 19:50 Размер текста - 17 +

Сумма пожертвования Румынии Украине составит около 60 миллионов долларов Фото: Capt. Adan Cazarez / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Румыния передаст Украине системы зенитно-ракетного комплекса Patriot. Соответствующий закон подписал румынский президент Клаус Йоханнис. «Закон о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса „Патриот“, о котором неоднократно просил президент Владимир Зеленский, в четверг подписал президент Клаус Йоханнис», — пишет издание HotNews.ro. Стоимость пожертвования Киеву ЗРК Patriot обойдется Румынии примерно в 60 миллионов долларов. Ранее в США назвали нелепым требование украинского лидера Владимира Зеленского о поставке сотни F-16, так как Киеву негде взять столько обученных пилотов. По словам офицер ВС США в отставке Дэниеля Дэвиса, особенно странно это звучит после недавнего крушения одного из F-16 на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Румыния передаст Украине системы зенитно-ракетного комплекса Patriot. Соответствующий закон подписал румынский президент Клаус Йоханнис. «Закон о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса „Патриот“, о котором неоднократно просил президент Владимир Зеленский, в четверг подписал президент Клаус Йоханнис», — пишет издание HotNews.ro. Стоимость пожертвования Киеву ЗРК Patriot обойдется Румынии примерно в 60 миллионов долларов. Ранее в США назвали нелепым требование украинского лидера Владимира Зеленского о поставке сотни F-16, так как Киеву негде взять столько обученных пилотов. По словам офицер ВС США в отставке Дэниеля Дэвиса, особенно странно это звучит после недавнего крушения одного из F-16 на Украине.