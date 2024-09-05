Румыния подарит Киеву ЗРК Patriot

Румыния передаст Украине системы зенитно-ракетного комплекса Patriot. Соответствующий закон подписал румынский президент Клаус Йоханнис.
«Закон о передаче Украине зенитно-ракетного комплекса „Патриот“, о котором неоднократно просил президент Владимир Зеленский, в четверг подписал президент Клаус Йоханнис», — пишет издание HotNews.ro. Стоимость пожертвования Киеву ЗРК Patriot обойдется Румынии примерно в 60 миллионов долларов.
Ранее в США назвали нелепым требование украинского лидера Владимира Зеленского о поставке сотни F-16, так как Киеву негде взять столько обученных пилотов. По словам офицер ВС США в отставке Дэниеля Дэвиса, особенно странно это звучит после недавнего крушения одного из F-16 на Украине.
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