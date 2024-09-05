Ветеран СВО сводил тагильскую школьницу в пиццерию перед убийством

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© Служба новостей «URA.RU»
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Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , александров владимир
Окружающие считали Александрова добрым человеком и любящим детей Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

Обвиняемый в убийстве 11-летней школьницы ветеран СВО Владимир Александров перед расправой сводил девочку в пиццерию. Подробности чудовищного преступления URA.RU рассказали жильцы общежития в Нижнем Тагиле, где в подвале и нашли тело ребенка.

«Он Настю вечером 30 августа водил в пиццерию тут неподалеку на улице Юности. Угощал, они посидели и ушли. А наутро ее отец вернулся после ночной смены, а дочери дома нет (они жили вдвоем, мама девочки умерла месяц назад — прим.URA.RU). Нашли ее мертвой только второго сентября. Получается, он ее этой пиццей заманил», — рассуждают жильцы общежития.

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Они до сих пор в шоке от новости, что Александров является обвиняемым в страшном преступлении. Людям он казался добрым, спокойным а, самое главное, любящим детей. Соседи ранее рассказывали, что мужчина часто носил соседским ребятишкам сладости, говорил ласковые слова и всегда был очень приветлив. Он даже оборудовал песочницу для малышей во дворе.

«А Настя была очень скромной и тихой девочкой. Она дальше двора никуда не уходила. Она видела, что Александрову все доверяют, вот и согласилась пойти с ним в кафе. После смерти мамы ребенок хоть чему-то захотел порадоваться», — с горечью говорят люди.

Четвероклассница была найдена убитой в подвале своего общежития. Обвинение предъявили ее соседу: ветерану Владимиру Александрову, который более полугода назад вернулся с СВО и устроился на завод. Мужчина признал свою вину, он заключен под стражу. Более подробно о тагильской трагедии, — в сюжете URA.RU.

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Обвиняемый в убийстве 11-летней школьницы ветеран СВО Владимир Александров перед расправой сводил девочку в пиццерию. Подробности чудовищного преступления URA.RU рассказали жильцы общежития в Нижнем Тагиле, где в подвале и нашли тело ребенка. «Он Настю вечером 30 августа водил в пиццерию тут неподалеку на улице Юности. Угощал, они посидели и ушли. А наутро ее отец вернулся после ночной смены, а дочери дома нет (они жили вдвоем, мама девочки умерла месяц назад — прим.URA.RU). Нашли ее мертвой только второго сентября. Получается, он ее этой пиццей заманил», — рассуждают жильцы общежития. Они до сих пор в шоке от новости, что Александров является обвиняемым в страшном преступлении. Людям он казался добрым, спокойным а, самое главное, любящим детей. Соседи ранее рассказывали, что мужчина часто носил соседским ребятишкам сладости, говорил ласковые слова и всегда был очень приветлив. Он даже оборудовал песочницу для малышей во дворе. «А Настя была очень скромной и тихой девочкой. Она дальше двора никуда не уходила. Она видела, что Александрову все доверяют, вот и согласилась пойти с ним в кафе. После смерти мамы ребенок хоть чему-то захотел порадоваться», — с горечью говорят люди. Четвероклассница была найдена убитой в подвале своего общежития. Обвинение предъявили ее соседу: ветерану Владимиру Александрову, который более полугода назад вернулся с СВО и устроился на завод. Мужчина признал свою вину, он заключен под стражу. Более подробно о тагильской трагедии, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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