Врач назвал продукт, который ускорит метаболизм и поможет похудеть

Врач Джозеф: зеленый чай, греческий йогурт и перец чили помогут похудеть

05 сентября 2024 в 22:35 Размер текста - 17 +

Употребление двух-трех чашек зеленого чая в день может способствовать сжиганию жира Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Ускорить метаболизм и похудеть помогут постный белок, перец чили, зеленый чай, цельное зерно и греческий йогурт. О том, как эти продукты влияют на сжигание калорий сообщил врач по снижению веса Франклин Джозеф. «Ваш организм использует больше энергии для переваривания и переработки белка, что может увеличить скорость метаболизма на 15—30 процентов», — передает BristolLife слова врача. Включение в рацион постного мяса, например, курицы или рыбы способствуют не только похудению, но и сохранению мышечной массы, добавляет Джозеф. Помочь в снижении веса может и перец чилли, содержащий капсаицин, который усиливает процесс сжигания калорий, отметил врач. Цельные зерна, среди которых овес и киноа, так же ускоряют метаболизм благодаря большому содержанию клетчатки. «Катехины в зеленом чае усиливают окисление жиров и немного увеличивают сжигание калорий», — отметил Джозеф. Достаточно двух-трех чашек зеленого чая в день, чтобы увидеть результат. По словам врача, греческий йогурт так же способствует ускорению обмена веществ благодаря пробиотикам в его составе. Ранее стало известно, что обычная груша может помочь при похудении благодаря содержанию клетчатки. Они низкокалорийны, а также отлично утоляют голод. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ускорить метаболизм и похудеть помогут постный белок, перец чили, зеленый чай, цельное зерно и греческий йогурт. О том, как эти продукты влияют на сжигание калорий сообщил врач по снижению веса Франклин Джозеф. «Ваш организм использует больше энергии для переваривания и переработки белка, что может увеличить скорость метаболизма на 15—30 процентов», — передает BristolLife слова врача. Включение в рацион постного мяса, например, курицы или рыбы способствуют не только похудению, но и сохранению мышечной массы, добавляет Джозеф. Помочь в снижении веса может и перец чилли, содержащий капсаицин, который усиливает процесс сжигания калорий, отметил врач. Цельные зерна, среди которых овес и киноа, так же ускоряют метаболизм благодаря большому содержанию клетчатки. «Катехины в зеленом чае усиливают окисление жиров и немного увеличивают сжигание калорий», — отметил Джозеф. Достаточно двух-трех чашек зеленого чая в день, чтобы увидеть результат. По словам врача, греческий йогурт так же способствует ускорению обмена веществ благодаря пробиотикам в его составе. Ранее стало известно, что обычная груша может помочь при похудении благодаря содержанию клетчатки. Они низкокалорийны, а также отлично утоляют голод.