Врач назвал продукт, который ускорит метаболизм и поможет похудеть

Врач Джозеф: зеленый чай, греческий йогурт и перец чили помогут похудеть
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Еда за 1000 в ресторане "БарБорис". Екатеринбург, чай
Употребление двух-трех чашек зеленого чая в день может способствовать сжиганию жира Фото:

Ускорить метаболизм и похудеть помогут постный белок, перец чили, зеленый чай, цельное зерно и греческий йогурт. О том, как эти продукты влияют на сжигание калорий сообщил врач по снижению веса Франклин Джозеф.

«Ваш организм использует больше энергии для переваривания и переработки белка, что может увеличить скорость метаболизма на 15—30 процентов», — передает BristolLife слова врача. Включение в рацион постного мяса, например, курицы или рыбы способствуют не только похудению, но и сохранению мышечной массы, добавляет Джозеф.

Помочь в снижении веса может и перец чилли, содержащий капсаицин, который усиливает процесс сжигания калорий, отметил врач. Цельные зерна, среди которых овес и киноа, так же ускоряют метаболизм благодаря большому содержанию клетчатки.

«Катехины в зеленом чае усиливают окисление жиров и немного увеличивают сжигание калорий», — отметил Джозеф. Достаточно двух-трех чашек зеленого чая в день, чтобы увидеть результат. По словам врача, греческий йогурт так же способствует ускорению обмена веществ благодаря пробиотикам в его составе.

Ранее стало известно, что обычная груша может помочь при похудении благодаря содержанию клетчатки. Они низкокалорийны, а также отлично утоляют голод.

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Ускорить метаболизм и похудеть помогут постный белок, перец чили, зеленый чай, цельное зерно и греческий йогурт. О том, как эти продукты влияют на сжигание калорий сообщил врач по снижению веса Франклин Джозеф. «Ваш организм использует больше энергии для переваривания и переработки белка, что может увеличить скорость метаболизма на 15—30 процентов», — передает BristolLife слова врача. Включение в рацион постного мяса, например, курицы или рыбы способствуют не только похудению, но и сохранению мышечной массы, добавляет Джозеф. Помочь в снижении веса может и перец чилли, содержащий капсаицин, который усиливает процесс сжигания калорий, отметил врач. Цельные зерна, среди которых овес и киноа, так же ускоряют метаболизм благодаря большому содержанию клетчатки. «Катехины в зеленом чае усиливают окисление жиров и немного увеличивают сжигание калорий», — отметил Джозеф. Достаточно двух-трех чашек зеленого чая в день, чтобы увидеть результат. По словам врача, греческий йогурт так же способствует ускорению обмена веществ благодаря пробиотикам в его составе. Ранее стало известно, что обычная груша может помочь при похудении благодаря содержанию клетчатки. Они низкокалорийны, а также отлично утоляют голод.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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