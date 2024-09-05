ВС РФ уничтожили пусковую установку ВСУ в Сумской области. Видео

Ракетчики ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили установку ВСУ в Сумской области
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Ударом «Искандера» была поражена пусковая установка ВСУ РСЗО М270 MLRS Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы ударом ракетного комплекса «Искандер» поразили украинскую пусковую установку РСЗО М270 MLRS в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«ВС РФ уничтожили „Искандером“ пусковую установку РСЗО М270 MLRS ВСУ в Сумской области», — пишет ТАСС. Украинская установка находилась в 20 километрах от города Сумы.

Ранее морпехи ВС РФ уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Курской области. О конкретном месте поражения членом ДРГ не сообщалось.

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Российские силы ударом ракетного комплекса «Искандер» поразили украинскую пусковую установку РСЗО М270 MLRS в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России. «ВС РФ уничтожили „Искандером“ пусковую установку РСЗО М270 MLRS ВСУ в Сумской области», — пишет ТАСС. Украинская установка находилась в 20 километрах от города Сумы. Ранее морпехи ВС РФ уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Курской области. О конкретном месте поражения членом ДРГ не сообщалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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