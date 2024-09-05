ВС РФ уничтожили пусковую установку ВСУ в Сумской области. Видео

Ракетчики ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили установку ВСУ в Сумской области

05 сентября 2024 в 22:39 Размер текста - 17 +

Ударом «Искандера» была поражена пусковая установка ВСУ РСЗО М270 MLRS Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы ударом ракетного комплекса «Искандер» поразили украинскую пусковую установку РСЗО М270 MLRS в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России. «ВС РФ уничтожили „Искандером“ пусковую установку РСЗО М270 MLRS ВСУ в Сумской области», — пишет ТАСС. Украинская установка находилась в 20 километрах от города Сумы. Ранее морпехи ВС РФ уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Курской области. О конкретном месте поражения членом ДРГ не сообщалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские силы ударом ракетного комплекса «Искандер» поразили украинскую пусковую установку РСЗО М270 MLRS в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России. «ВС РФ уничтожили „Искандером“ пусковую установку РСЗО М270 MLRS ВСУ в Сумской области», — пишет ТАСС. Украинская установка находилась в 20 километрах от города Сумы. Ранее морпехи ВС РФ уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Курской области. О конкретном месте поражения членом ДРГ не сообщалось.