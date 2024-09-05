Ударом «Искандера» была поражена пусковая установка ВСУ РСЗО М270 MLRS
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские силы ударом ракетного комплекса «Искандер» поразили украинскую пусковую установку РСЗО М270 MLRS в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«ВС РФ уничтожили „Искандером“ пусковую установку РСЗО М270 MLRS ВСУ в Сумской области», — пишет ТАСС. Украинская установка находилась в 20 километрах от города Сумы.
Ранее морпехи ВС РФ уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Курской области. О конкретном месте поражения членом ДРГ не сообщалось.
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