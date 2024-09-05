05 сентября 2024

Politico: Дуров планировал перевезти Ирину Болгар и детей в Париж

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дуров планировал перевезти семью в Париж
Дуров планировал перевезти семью в Париж Фото:
новость из сюжета
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Основатель Telegram Павел Дуров предлагал матери своих детей Ирине Болгар переезд в Париж в 2018 году, готовясь оплатить аренду дома за семь миллионов рублей в месяц, несмотря на то, что сам он не планировал с ними проживать. Об этом сообщает Politico.

«Дуров в 2018 году рассматривал возможность перевезти свою семью в Париж. В тот же год, когда он встретился с французским президентом Эммануэлем Макроном и обсудил с ним получение французского гражданства», — сообщает Politico со ссылкой на слова Болгар.

Болгар в итоге изменила свои планы и отказалась от переезда, выбрав вместо этого Женеву для проживания. Несмотря на это, она продолжала регулярно встречаться с сыном в Париже, останавливаясь в роскошных отелях города.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основатель Telegram Павел Дуров предлагал матери своих детей Ирине Болгар переезд в Париж в 2018 году, готовясь оплатить аренду дома за семь миллионов рублей в месяц, несмотря на то, что сам он не планировал с ними проживать. Об этом сообщает Politico. «Дуров в 2018 году рассматривал возможность перевезти свою семью в Париж. В тот же год, когда он встретился с французским президентом Эммануэлем Макроном и обсудил с ним получение французского гражданства», — сообщает Politico со ссылкой на слова Болгар. Болгар в итоге изменила свои планы и отказалась от переезда, выбрав вместо этого Женеву для проживания. Несмотря на это, она продолжала регулярно встречаться с сыном в Париже, останавливаясь в роскошных отелях города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...