Politico: Дуров планировал перевезти Ирину Болгар и детей в Париж

Основатель Telegram Павел Дуров предлагал матери своих детей Ирине Болгар переезд в Париж в 2018 году, готовясь оплатить аренду дома за семь миллионов рублей в месяц, несмотря на то, что сам он не планировал с ними проживать. Об этом сообщает Politico.
«Дуров в 2018 году рассматривал возможность перевезти свою семью в Париж. В тот же год, когда он встретился с французским президентом Эммануэлем Макроном и обсудил с ним получение французского гражданства», — сообщает Politico со ссылкой на слова Болгар.
Болгар в итоге изменила свои планы и отказалась от переезда, выбрав вместо этого Женеву для проживания. Несмотря на это, она продолжала регулярно встречаться с сыном в Париже, останавливаясь в роскошных отелях города.
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