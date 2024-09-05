Пользователи соцсетей собрали компиляцию смеха кандидата в президенты США Камалы Харрис и сделали видеоклип. Ранее российский лидер Владимир Путин охарактеризовал смех американского вице-президента, как «заразительный».
На кадрах запечатлена яркая реакция Харрис на веселящие моменты с разных выпусков ток-шоу с ее участием и ее личных выступлений. Кадры получили распространение в американской соцсети X и в российских telegram-каналах.
Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума пятого сентября заявил о поддержке Харрис на грядущих выборах в США. Он также подчеркнул, что американский политик имеет заразительный смех, что говорит о том, что у нее все хорошо.
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