05 сентября 2024

Как звучит смех Камалы Харрис, который оценил Путин. Видео

Смех Камалы Харрис, который оценил Путин, попал на видео
© Служба новостей «URA.RU»
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Смех Камалы Харрис стал объектом внимания пользователей соцсетей
Смех Камалы Харрис стал объектом внимания пользователей соцсетей Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Пользователи соцсетей собрали компиляцию смеха кандидата в президенты США Камалы Харрис и сделали видеоклип. Ранее российский лидер Владимир Путин охарактеризовал смех американского вице-президента, как «заразительный».

На кадрах запечатлена яркая реакция Харрис на веселящие моменты с разных выпусков ток-шоу с ее участием и ее личных выступлений. Кадры получили распространение в американской соцсети X и в российских telegram-каналах.

Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума пятого сентября заявил о поддержке Харрис на грядущих выборах в США. Он также подчеркнул, что американский политик имеет заразительный смех, что говорит о том, что у нее все хорошо.

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Пользователи соцсетей собрали компиляцию смеха кандидата в президенты США Камалы Харрис и сделали видеоклип. Ранее российский лидер Владимир Путин охарактеризовал смех американского вице-президента, как «заразительный». На кадрах запечатлена яркая реакция Харрис на веселящие моменты с разных выпусков ток-шоу с ее участием и ее личных выступлений. Кадры получили распространение в американской соцсети X и в российских telegram-каналах. Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума пятого сентября заявил о поддержке Харрис на грядущих выборах в США. Он также подчеркнул, что американский политик имеет заразительный смех, что говорит о том, что у нее все хорошо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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