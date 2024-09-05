«Известия»: Россия создаст зону свободной торговли сразу с четырьмя странами

Россия в условиях санкционного давления продолжает расширять внешнеэкономические связи, готовясь сформировать зону свободной торговли с ОАЭ, Египтом, Индией и Индонезией. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Александр Панкин.
«У нас есть зона свободной торговли с Сербией, Вьетнамом, с Ираном. Это полноценные бессрочные соглашения. В разработке — соглашения с ОАЭ, Египтом, Индией, Индонезией и целым рядом других стран. География достаточно широкая», — пояснил Александр Панкин в интервью «Известиям».
США уже давно уговаривают страны сократить торговлю с РФ. При этом Москва продолжает развивать совместные проекты со своими партнерами. Так при участии Кремля удалось существенно продвинуться в подготовке временного соглашения о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Монголией.
Зона свободной торговли (ЗСТ) — это вид международной интеграции. При этом в странах-участницах отменяются таможенные пошлины, налоги и сборы, а также количественные ограничения во взаимной торговле в соответствии с международным договором.
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