Трагедия на Украине и свобода СМИ: главное из интервью Путина монгольской газете «Оноодор»

Российский президент Владимир Путин в преддверии своего визита в Монголию дал интервью монгольскому изданию «Оноодор». В ходе него лидер страны высказался о глобальной трагедии Украины, связанной с действиями Запада, подчеркнул партнерские отношения между РФ и Монголией, а также поделился мыслями о свободе слова и выразил свое мнение о том, как международная политика сказывается на спорте. URA.RU приводит главные тезисы президента. Само интервью размещено на сайте Кремля.
Главная трагедия Украины
Владимир Путин в ходе разговора с журналистами вновь высказался на тему украинского конфликта и кризиса в этой стране в целом. Произошедшие изменения он называет настоящей трагедией. И связана она, уточнил глава РФ, именно с антироссийской политикой коллективного Запада, во главе с США. Они планомерно насаждают Киеву мысль о том, что Россия является их главным врагом, а также осознанно финансируют националистические и антироссийские организации. Действия западных стран по итогу и привели к госперевороту в стране в 2014 году, подчеркнул Владимир Путин. После официальной идеологией на Украине стала ненависть ко всему русскому, а также ограничивалось православие.
«По сути, Украина стала разменной монетой в реализации геополитических амбиций Запада», — добавил российский глава. По его словам, РФ продолжает спецоперацию на Украине с целью защиты российских граждан.
Путин также напомнил о том, что изначально в период советского союза украинские границы формировались произвольно, исходя из реалий того времени. Поэтому современный конфликт имеет и исторические предпосылки, пояснил он. В целом Путин кратко напомнил, о чем говорил в интервью с американским журналистом Такером Карлсоном.
Баланс между свободой слова и нацбезопасностью
Далее российский глава поделился своими рассуждениями на тему свободы слова и цензуры в целом. Подчеркнул, что в настоящий момент на Западе целенаправленно ограничивают деятельность российских журналистов, вводится цензура на российских телеканалах и ограничивается деятельность интернет-изданий.
«Конечно же, это противоречит демократическим принципам свободы слова и свободного распространения информации. Хотя единственное, что делают наши СМИ, это аргументированно доводят российскую точку зрения на актуальные современные проблемы, на происходящие в мире процессы», — подчеркнул Владимир Путин.
В то же время, продолжил лидер страны, в России сохраняется свобода СМИ. Путин напомнил, что это соответствует Конституции страны. Президент отметил важность сохранения плюрализма мнений. Он также отметил, что власти традиционно взаимодействуют с разными форматами СМИ — от газет, до информационных агентства и телеканалов, вне зависимости от их редакционной политики.
«Единственное требование к ним [СМИ] — соблюдение российского законодательства. Это должны понимать иностранные корреспонденты, аккредитованные в нашей стране», — уточнил Путин. Таким образом возможно сохранить баланс между свободой прессы и национальной безопасностью, добавил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Отношения России и Монголии
Владимир Путин также рассказал о текущих взаимодействиях между Россией и Монголией. В настоящий момент Улан-Батор является для Москвы близким соседом и давним другом. Эти взаимоотношения являются приоритетом для реализации внешней политики на евразийском направлении, подчеркнул президент. Он напомнил, что страны плодотворно сотрудничают на протяжении века. Именно СССР первой в мире признала в 1921 году независимость Монголии, подчеркнул российский глава.
«Важно, что наше двустороннее партнерство по всем ключевым направлениям идет в хорошем темпе. Успешно развиваются политические контакты, сотрудничество в области обороны и безопасности, взаимодействие между парламентами и по линии партий и общественных организаций, гуманитарные обмены, приграничные и межрегиональные связи», — напомнил Владимир Путин.
Президент РФ также подчеркнул, что в последние годы активно разрабатываются новые совместные проекты. Например, продолжается строительство трансмонгольского газопровода из России в Китай. Также проводится работа по модернизации Улан-Баторской железной дороги — совместного предприятия. Кроме того, по словам Путина, при участии Москвы удалось существенно продвинуться в подготовке временного соглашения о зоне свободной торговле между ЕАЭС и Монголией. В целом продолжается трехстороннее взаимодействие между РФ, Китаем и Монголией.
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