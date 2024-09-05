В Луганске пытались взорвать военкора ВС РФ при помощи букета цветов

Военный корреспондент в Луганске с позывным Пресса обнаружила под дверью своей квартиры букет цветов, который оказался опасной ловушкой. Саперы, прибывшие на место, обнаружили в цветах скрытое взрывное устройство, сообщила ТАСС военкор.
«Я открываю дверь квартиры, иду на службу, перед ней стоит букет сине-желтых цветов. Приехали наши саперы и сказали, что ни один цветочек не пострадал, но 5 кг засунули в букет пластида», — рассказала Пресса. Она добавила, что злоумышленники, вероятно, рассчитывали на то, что она поднимет букет или пнет его.
Военный корреспондент поделилась, что после инцидента ее моральное состояние нормализовалось. А благодаря оперативной работе саперов взрывное устройство было успешно нейтрализовано.
Ранее с целью убить военкора Владлена Татарского был совершен теракт в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. В результате погиб военкор, ещё 42 человека обратились за медицинской помощью, передает RT.
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