05 сентября 2024

В Луганске пытались взорвать военкора ВС РФ при помощи букета цветов

© Служба новостей «URA.RU»
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Военкору положили под дверь букет цветов желто-синей расцветки
Военкору положили под дверь букет цветов желто-синей расцветки Фото:

Военный корреспондент в Луганске с позывным Пресса обнаружила под дверью своей квартиры букет цветов, который оказался опасной ловушкой. Саперы, прибывшие на место, обнаружили в цветах скрытое взрывное устройство, сообщила ТАСС военкор.

«Я открываю дверь квартиры, иду на службу, перед ней стоит букет сине-желтых цветов. Приехали наши саперы и сказали, что ни один цветочек не пострадал, но 5 кг засунули в букет пластида», — рассказала Пресса. Она добавила, что злоумышленники, вероятно, рассчитывали на то, что она поднимет букет или пнет его.

Военный корреспондент поделилась, что после инцидента ее моральное состояние нормализовалось. А благодаря оперативной работе саперов взрывное устройство было успешно нейтрализовано.

Ранее с целью убить военкора Владлена Татарского был совершен теракт в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. В результате погиб военкор, ещё 42 человека обратились за медицинской помощью, передает RT.

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Военный корреспондент в Луганске с позывным Пресса обнаружила под дверью своей квартиры букет цветов, который оказался опасной ловушкой. Саперы, прибывшие на место, обнаружили в цветах скрытое взрывное устройство, сообщила ТАСС военкор. «Я открываю дверь квартиры, иду на службу, перед ней стоит букет сине-желтых цветов. Приехали наши саперы и сказали, что ни один цветочек не пострадал, но 5 кг засунули в букет пластида», — рассказала Пресса. Она добавила, что злоумышленники, вероятно, рассчитывали на то, что она поднимет букет или пнет его. Военный корреспондент поделилась, что после инцидента ее моральное состояние нормализовалось. А благодаря оперативной работе саперов взрывное устройство было успешно нейтрализовано. Ранее с целью убить военкора Владлена Татарского был совершен теракт в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. В результате погиб военкор, ещё 42 человека обратились за медицинской помощью, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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