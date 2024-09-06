Восемь спортсменов впервые пробегут 360 километров от Екатеринбурга до Перми

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Спортсмены панируют преодолеть заявленную дистанцию за два дня
Спортсмены панируют преодолеть заявленную дистанцию за два дня Фото:

Старт уникальному забегу под названием LOOONG RUN из Екатеринбурга в Пермь будет дан 6 сентября. Восемь спортсменов собираются преодолеть 360 километров за двое суток без сна и остановок в формате эстафеты, пояснил URA.RU организатор Евгений Костылев.

«Мне показалось интересной идея объединить беговые сообщества двух уральских городов и вдохновить как можно больше людей на реализацию безумных целей. Восемь — оптимальное количество, чтобы разделить на всех 360 км. Каждый участник побежит этапы по 10-15 км, суммарно за двое суток (или быстрее) выйдет около 40-50 км на человека», — рассказал Евгений Костылев.

Собеседник информационного агентства уточнил, что в 2018 году был участником самой длинной эстафетной гонки в мире — 2800 км за 14 дней с командой из восьми человек через всю Францию. С тех пор у него зародилась мечта организовать небольшую эстафету на Урале. 

Партнером LOOONG RUN выступает благотворительный фонда «Антон тут рядом». В рамках забега также проводится сбор средств для подопечного организации. Финишировать участники забега планируют к началу Пермского марафона.

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Старт уникальному забегу под названием LOOONG RUN из Екатеринбурга в Пермь будет дан 6 сентября. Восемь спортсменов собираются преодолеть 360 километров за двое суток без сна и остановок в формате эстафеты, пояснил URA.RU организатор Евгений Костылев. «Мне показалось интересной идея объединить беговые сообщества двух уральских городов и вдохновить как можно больше людей на реализацию безумных целей. Восемь — оптимальное количество, чтобы разделить на всех 360 км. Каждый участник побежит этапы по 10-15 км, суммарно за двое суток (или быстрее) выйдет около 40-50 км на человека», — рассказал Евгений Костылев. Собеседник информационного агентства уточнил, что в 2018 году был участником самой длинной эстафетной гонки в мире — 2800 км за 14 дней с командой из восьми человек через всю Францию. С тех пор у него зародилась мечта организовать небольшую эстафету на Урале.  Партнером LOOONG RUN выступает благотворительный фонда «Антон тут рядом». В рамках забега также проводится сбор средств для подопечного организации. Финишировать участники забега планируют к началу Пермского марафона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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