Восемь спортсменов впервые пробегут 360 километров от Екатеринбурга до Перми

Старт уникальному забегу под названием LOOONG RUN из Екатеринбурга в Пермь будет дан 6 сентября. Восемь спортсменов собираются преодолеть 360 километров за двое суток без сна и остановок в формате эстафеты, пояснил URA.RU организатор Евгений Костылев.
«Мне показалось интересной идея объединить беговые сообщества двух уральских городов и вдохновить как можно больше людей на реализацию безумных целей. Восемь — оптимальное количество, чтобы разделить на всех 360 км. Каждый участник побежит этапы по 10-15 км, суммарно за двое суток (или быстрее) выйдет около 40-50 км на человека», — рассказал Евгений Костылев.
Собеседник информационного агентства уточнил, что в 2018 году был участником самой длинной эстафетной гонки в мире — 2800 км за 14 дней с командой из восьми человек через всю Францию. С тех пор у него зародилась мечта организовать небольшую эстафету на Урале.
Партнером LOOONG RUN выступает благотворительный фонда «Антон тут рядом». В рамках забега также проводится сбор средств для подопечного организации. Финишировать участники забега планируют к началу Пермского марафона.
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