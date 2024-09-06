Захарова: примирительного тона к спортсменам из РФ, спонсирующих Киев, не будет

06 сентября 2024 в 07:50 Размер текста - 17 +

Захарова заявила, что спортсмены из РФ, спонсирующие Киев в убийстве граждан и военных страны, не получат примирительного тона Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета ВЭФ-2024 Российские спортсмены, спонсирующие Украину, не получат от РФ примирительного тона. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Другое дело, если люди не только занимаются спортом, не только принимают участие в соревнованиях, но, не дай бог, спонсируют киевский режим, не дай бог ассоциируют себя с киевским режимом. Здесь, конечно, никакого примирительного тона быть не может», — заявила Захарова на полях ВЭФ-2024. Ее слова передает РИА Новости. Официальный представитель МИД уточнила, что подобное отношение России связано с финансированием действий, приводящих к гибели граждан и военных страны, а также к разрушению гражданской инфраструктуры. Мария Захарова добавила, что такие действия должны рассматриваться как абсолютно недопустимые и не подлежащие терпимости или пониманию. Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября, главной темой мероприятия является «Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности». На полях ВЭФ президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2022 году Москва и Киев были близки к достижению мирного соглашения, большинство условий было согласовано. Однако Запад и Украина отказались от стамбульских соглашений, чтобы добиться стратегического поражения РФ, что у них не получилось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские спортсмены, спонсирующие Украину, не получат от РФ примирительного тона. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Другое дело, если люди не только занимаются спортом, не только принимают участие в соревнованиях, но, не дай бог, спонсируют киевский режим, не дай бог ассоциируют себя с киевским режимом. Здесь, конечно, никакого примирительного тона быть не может», — заявила Захарова на полях ВЭФ-2024. Ее слова передает РИА Новости. Официальный представитель МИД уточнила, что подобное отношение России связано с финансированием действий, приводящих к гибели граждан и военных страны, а также к разрушению гражданской инфраструктуры. Мария Захарова добавила, что такие действия должны рассматриваться как абсолютно недопустимые и не подлежащие терпимости или пониманию. Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября, главной темой мероприятия является «Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности». На полях ВЭФ президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2022 году Москва и Киев были близки к достижению мирного соглашения, большинство условий было согласовано. Однако Запад и Украина отказались от стамбульских соглашений, чтобы добиться стратегического поражения РФ, что у них не получилось.