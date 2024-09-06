Один из пострадавших при теракте в «Крокусе» все еще находится на лечении

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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, палата, больничная палата, больница, больничная койка
Один из пострадавших после теракта в «Крокусе» в скором времени будет выписан из больницы, заявил Баграт Алекян Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Один из пострадавших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» до сих пор находится в больнице. Однако его жизни и здоровью ничего не угрожает, его уже готовят к выписке. Об этом сообщил кардиохирург, академик РАН, заместитель директора по науке и инновационным технологиям центра Баграт Алекян.

«За все время в наш центр поступило двое пострадавших в результате теракта в „Крокус Сити Холле“. Первого мы выписали давно, у него были легкие ранения. Второй до сих пор находится в центре», — заявил Алекян, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что второго пострадавшего уже готовят к выписке, его жизни на данный момент ничего не угрожает.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, в тот день на площадке проходил концерт группы «Пикник». Нападавшие стреляли из автоматического оружия и подожгли зрительный зал, в результате чего погибло 145 человек. Четверо предполагаемых исполнителей теракта были найдены, 16 август суд продлил им арест до 22 ноября. Также пострадавшие при трагедии подали коллективный иск о страховом случае, чтобы получить выплаты.

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Один из пострадавших при теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» до сих пор находится в больнице. Однако его жизни и здоровью ничего не угрожает, его уже готовят к выписке. Об этом сообщил кардиохирург, академик РАН, заместитель директора по науке и инновационным технологиям центра Баграт Алекян. «За все время в наш центр поступило двое пострадавших в результате теракта в „Крокус Сити Холле“. Первого мы выписали давно, у него были легкие ранения. Второй до сих пор находится в центре», — заявил Алекян, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что второго пострадавшего уже готовят к выписке, его жизни на данный момент ничего не угрожает. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, в тот день на площадке проходил концерт группы «Пикник». Нападавшие стреляли из автоматического оружия и подожгли зрительный зал, в результате чего погибло 145 человек. Четверо предполагаемых исполнителей теракта были найдены, 16 август суд продлил им арест до 22 ноября. Также пострадавшие при трагедии подали коллективный иск о страховом случае, чтобы получить выплаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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