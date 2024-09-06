Нанесен удар по складам в пригороде Львова

Российские военные нанесли удар по складам и контейнерному терминалу в пригороде Львова. На складах хранились оружие и боеприпасы украинской армии, которые были поставлены из Польши. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«Удар нанесен по контейнерному терминалу, складам в пригороде Львова, куда свозят техник, боеприпасы из Польши для ВСУ», — заявил Лебедев. Его слова передает РИА Новости. Также ранее ВС РФ ликвидировали пусковую установку РСЗО М270 MLRS Украины в Сумской области при помощи ракетного комплекса «Искандер».
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