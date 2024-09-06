Нанесен удар по складам в пригороде Львова

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ВС РФ ударили по военным объектам ВСУ во Львове, заявил Лебедев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные нанесли удар по складам и контейнерному терминалу в пригороде Львова. На складах хранились оружие и боеприпасы украинской армии, которые были поставлены из Польши. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Удар нанесен по контейнерному терминалу, складам в пригороде Львова, куда свозят техник, боеприпасы из Польши для ВСУ», — заявил Лебедев. Его слова передает РИА Новости. Также ранее ВС РФ ликвидировали пусковую установку РСЗО М270 MLRS Украины в Сумской области при помощи ракетного комплекса «Искандер».

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Российские военные нанесли удар по складам и контейнерному терминалу в пригороде Львова. На складах хранились оружие и боеприпасы украинской армии, которые были поставлены из Польши. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. «Удар нанесен по контейнерному терминалу, складам в пригороде Львова, куда свозят техник, боеприпасы из Польши для ВСУ», — заявил Лебедев. Его слова передает РИА Новости. Также ранее ВС РФ ликвидировали пусковую установку РСЗО М270 MLRS Украины в Сумской области при помощи ракетного комплекса «Искандер».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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