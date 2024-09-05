Стало известно, где служит свердловский депутат Коробейников

Депутата заксо Коробейникова, ушедшего на СВО, отправили в луганскую часть

06 сентября 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

Алексей Коробейников ушел на фронт, но продолжает депутатскую работу и «за ленточкой» Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат свердловского заксо Алексей Коробейников попал служить в воинское подразделение на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом он сообщил в своих соцсетях. «Выполняю задачи, поставленные командиром, в том числе занимаюсь эксплуатацией и техобслуживанием специального оборудования. Наше воинское подразделение расположено на территории Луганской народной республики. Все спекуляции, гадания и ловлю хайпа на этой теме прошу прекратить, а лучше подумать, чем можно непосредственно помочь фронту и внести свой личный вклад в нашу общую победу», — написал депутат в своем telegram-канале. Он рассказал, что вместе со своим помощником в Тугулыме Александром Нагибиным регулярно помогает армии. Так, 9 сентября на Донбасс отправится очередной груз: шесть автомобилей УАЗ, 12 мотоциклов, военно-техническое и медицинское оборудование, продовольственные и бытовые товары. «Приеду вместе с ребятами из воинской части на разгрузку, забрать предназначенную для нас часть груза», — добавил Коробейников. По его словам, в Екатеринбург он вернется в октябре, но уже в ноябре намерен отправиться обратно на фронт. Более подробно о своей работе он обещал рассказать лишь после окончания СВО. «До этого момента, по понятным причинам, это секретная информация», — объяснил депутат. О том, что Коробейников подписал контракт с Минобороны и ушел добровольцем, стало известно в конце августа. В зоне СВО он получил позывной «Урал». Будучи на фронте, он не стал приостанавливать депутатскую работу и продолжает оставаться на связи со свердловчанами. Прежде всего, он и его помощники собирают и отравляют в зону спецоперации гуманитарные грузы. Пока подробности своей службы депутат не разглашает Фото: соцсети Алексея Коробейникова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат свердловского заксо Алексей Коробейников попал служить в воинское подразделение на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом он сообщил в своих соцсетях. «Выполняю задачи, поставленные командиром, в том числе занимаюсь эксплуатацией и техобслуживанием специального оборудования. Наше воинское подразделение расположено на территории Луганской народной республики. Все спекуляции, гадания и ловлю хайпа на этой теме прошу прекратить, а лучше подумать, чем можно непосредственно помочь фронту и внести свой личный вклад в нашу общую победу», — написал депутат в своем telegram-канале. Он рассказал, что вместе со своим помощником в Тугулыме Александром Нагибиным регулярно помогает армии. Так, 9 сентября на Донбасс отправится очередной груз: шесть автомобилей УАЗ, 12 мотоциклов, военно-техническое и медицинское оборудование, продовольственные и бытовые товары. «Приеду вместе с ребятами из воинской части на разгрузку, забрать предназначенную для нас часть груза», — добавил Коробейников. По его словам, в Екатеринбург он вернется в октябре, но уже в ноябре намерен отправиться обратно на фронт. Более подробно о своей работе он обещал рассказать лишь после окончания СВО. «До этого момента, по понятным причинам, это секретная информация», — объяснил депутат. О том, что Коробейников подписал контракт с Минобороны и ушел добровольцем, стало известно в конце августа. В зоне СВО он получил позывной «Урал». Будучи на фронте, он не стал приостанавливать депутатскую работу и продолжает оставаться на связи со свердловчанами. Прежде всего, он и его помощники собирают и отравляют в зону спецоперации гуманитарные грузы.