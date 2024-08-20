Свердловский депутат Коробейников уехал на фронт. Фото

21 августа 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Алексей Коробейников будет выполнять на фронте боевые задачи Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат свердловского заксобрания Алексей Коробейников подписал контракт с Министерством обороны РФ и ушел добровольцем на фронт. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Контракт предполагает регулярные командировки для выполнения боевых и специальных военных задач в зоне проведения СВО. Отдельно отмечу, что сбор и отправка гуманитарного груза в зону СВО будет продолжена по плану», — написал Коробейников. При этом работу на посту депутата он не останавливает. Во время его отсутствия на связи со свердловчанами будут помощники. Сам Коробейников пообещал отвечать на звонки и сообщения в мессенджерах и соцсетях по мере возможности. Непосредственно в зоне СВО с ним можно будет связаться по рации через позывной «Урал». Для Коробейникова эта командировка в зону СВО — уже восьмая по счету. Прежде он ездил туда только с гуманитарным миссиями, помогал военным медицинским и военным оборудованием, продовольствием. За это он был недавно награжден медалью Министерства обороны РФ «Участнику специальной военной операции». Алексей Коробейников — частый гость на фронте Фото из соцсетей Алексея Коробейникова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат свердловского заксобрания Алексей Коробейников подписал контракт с Министерством обороны РФ и ушел добровольцем на фронт. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Контракт предполагает регулярные командировки для выполнения боевых и специальных военных задач в зоне проведения СВО. Отдельно отмечу, что сбор и отправка гуманитарного груза в зону СВО будет продолжена по плану», — написал Коробейников. При этом работу на посту депутата он не останавливает. Во время его отсутствия на связи со свердловчанами будут помощники. Сам Коробейников пообещал отвечать на звонки и сообщения в мессенджерах и соцсетях по мере возможности. Непосредственно в зоне СВО с ним можно будет связаться по рации через позывной «Урал». Для Коробейникова эта командировка в зону СВО — уже восьмая по счету. Прежде он ездил туда только с гуманитарным миссиями, помогал военным медицинским и военным оборудованием, продовольствием. За это он был недавно награжден медалью Министерства обороны РФ «Участнику специальной военной операции».