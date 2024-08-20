20 августа 2024

Свердловский депутат Коробейников уехал на фронт. Фото

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Фестиваль Ural Music Night в галерее «Синара Арт». Екатеринбург, коробейников алексей
Алексей Коробейников будет выполнять на фронте боевые задачи Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат свердловского заксобрания Алексей Коробейников подписал контракт с Министерством обороны РФ и ушел добровольцем на фронт. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Контракт предполагает регулярные командировки для выполнения боевых и специальных военных задач в зоне проведения СВО. Отдельно отмечу, что сбор и отправка гуманитарного груза в зону СВО будет продолжена по плану», — написал Коробейников.

При этом работу на посту депутата он не останавливает. Во время его отсутствия на связи со свердловчанами будут помощники. Сам Коробейников пообещал отвечать на звонки и сообщения в мессенджерах и соцсетях по мере возможности. Непосредственно в зоне СВО с ним можно будет связаться по рации через позывной «Урал».

Для Коробейникова эта командировка в зону СВО — уже восьмая по счету. Прежде он ездил туда только с гуманитарным миссиями, помогал военным медицинским и военным оборудованием, продовольствием. За это он был недавно награжден медалью Министерства обороны РФ «Участнику специальной военной операции».

Алексей Коробейников — частый гость на фронте
Алексей Коробейников — частый гость на фронте

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Депутат свердловского заксобрания Алексей Коробейников подписал контракт с Министерством обороны РФ и ушел добровольцем на фронт. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Контракт предполагает регулярные командировки для выполнения боевых и специальных военных задач в зоне проведения СВО. Отдельно отмечу, что сбор и отправка гуманитарного груза в зону СВО будет продолжена по плану», — написал Коробейников. При этом работу на посту депутата он не останавливает. Во время его отсутствия на связи со свердловчанами будут помощники. Сам Коробейников пообещал отвечать на звонки и сообщения в мессенджерах и соцсетях по мере возможности. Непосредственно в зоне СВО с ним можно будет связаться по рации через позывной «Урал». Для Коробейникова эта командировка в зону СВО — уже восьмая по счету. Прежде он ездил туда только с гуманитарным миссиями, помогал военным медицинским и военным оборудованием, продовольствием. За это он был недавно награжден медалью Министерства обороны РФ «Участнику специальной военной операции».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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