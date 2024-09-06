Жительница Курской области рассказала об «ахматовцах»

Бойцы чеченского спецназа «Ахмат» стойко держат оборону на границе Курской области и останавливают продвижение ВСУ вглубь региона. Об этом рассказал жительница Большесолдатского района Зоя Андрианова.
«Были три „ахматовца“, где-то там на границе [у Суджанского района — прим], и эти три „ахматовца“ держали оборону очень крепко. Пока люди были в селе, они („ахматовцы“) ВСУшников не пустили», — заявила Андрианова. Ее слова передает РИА Новости.
Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа. Бои продолжаются по сей день. По словам одного из пленного украинца, ему и его сослуживцам дали определенную задачу — расстреливать мирных людей в регионе, если те будут сопротивляться. Украинский солдат также рассказал, что они активно занимались мародерством в приграничном российском регионе. По его словам, после окончания боевых действия на курском направлении ВСУ планировали продолжить наступление уже в сторону Белгорода.
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