ВСУ приказали стрелять по мирным в Курской области: главное к вечеру 12 августа

Пленный солдат ВСУ: поступал приказ расстреливать гражданских в Курской области
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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
Командование ВСУ приказало своим солдатам расстреливать гражданских в Курской области, рассказал украинский военный Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ФСБ задержала военнослужащего 80-й бригады ВСУ. Тот на допросе рассказал, что их командование хочет после Курска начать прорыв в Белгородскую область. В этот же день российский президент Владимир Путин отмечал, что цель Украины — дестабилизация обстановки в приграничных районах РФ. Военнопленный боец ВСУ также признался, что ему и его сослуживцам поступал приказ — расстреливать мирное население Курской области. Главное о спецоперации на Украине к вечеру 12 августа — в материале URA.RU.

Цели и приказы ВСУ в Курской области

Боец ВСУ, задержанный ФСБ в Курской области, признался, что ему и его сослуживцам дали определенную задачу — расстреливать мирных людей в регионе, если те будут сопротивляться. Украинский солдат также рассказал, что они активно занимались мародерством в приграничном российском регионе.

По его словам, после окончания боевых действия на курском направлении ВСУ планировали продолжить наступление уже в сторону Белгорода. При этом он не скрывает, что вторжение в Россию для Украины — последняя надежда на успех в конфликте в целом. Затем он обратился к своим сослуживцам и призвал прекратить боевые действия против РФ.

Заявления СК РФ по ситуации в Курской области

Следственный комитет РФ также рассказал, что военнослужащие ВСУ открывали огонь по мирным гражданам на территории Горнальского Белогорского монастыря, который находится в приграничном районе Курской области — под городом Суджа. В результате действий украинских сил погиб один человек во время эвакуации.

В Следственном управлении также обозначили, что ВСУ в своих атаках по приграничной российской территории активно используют западное оружие стран НАТО. Применяется как тяжелое вооружение, так и системы залпового огня.

Кроме того, СКР обозначил фигурантов уголовного дела по преступлениям Киева в Курской области. По версии следствия это командиры 22-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых украинских бригад Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Один из них уже пленен российскими солдатами.

Сколько мирных погибло в результате вторжения ВСУ

В результате атак ВСУ в Курской области с 6 августа в регионе погибли 12 человек из числа мирных. Также 121 человек ранены. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов в ходе заседания Совбеза РФ с участием российского президента Владимира Путина.

Обстановка в зоне СВО

ВСУ ожидают захвата поселка Нью-Йорк (ДНР) в ближайшее время. По словам украинских военных, это может произойти хоть завтра. Об этом рассказал журналист Кристофер Миллер. В свою очередь, солдаты ВС РФ уже освободили село Лисичное в Донецкой области, передает Минобороны РФ. Экипажи танков Т-80БВМ на донецком направлении уничтожают замаскированные укрепления и блиндажи ВСУ, передает Пятый канал.

Помимо этого российские солдаты взяли в окружение группировку украинских войск между населенными пунктами Торецк и Нью-Йорк в ДНР. Об этом рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский.

Ночью 12 августа украинские беспилотники атаковали Запорожскую атомную электростанцию. В результате произошло возгорание одного из объектов. На место выехали представители МАГАТЭ. Они оценили повреждения и сказали, что пока ядерная безопасность не находится под угрозой.

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ФСБ задержала военнослужащего 80-й бригады ВСУ. Тот на допросе рассказал, что их командование хочет после Курска начать прорыв в Белгородскую область. В этот же день российский президент Владимир Путин отмечал, что цель Украины — дестабилизация обстановки в приграничных районах РФ. Военнопленный боец ВСУ также признался, что ему и его сослуживцам поступал приказ — расстреливать мирное население Курской области. Главное о спецоперации на Украине к вечеру 12 августа — в материале URA.RU. Боец ВСУ, задержанный ФСБ в Курской области, признался, что ему и его сослуживцам дали определенную задачу — расстреливать мирных людей в регионе, если те будут сопротивляться. Украинский солдат также рассказал, что они активно занимались мародерством в приграничном российском регионе. По его словам, после окончания боевых действия на курском направлении ВСУ планировали продолжить наступление уже в сторону Белгорода. При этом он не скрывает, что вторжение в Россию для Украины — последняя надежда на успех в конфликте в целом. Затем он обратился к своим сослуживцам и призвал прекратить боевые действия против РФ. Следственный комитет РФ также рассказал, что военнослужащие ВСУ открывали огонь по мирным гражданам на территории Горнальского Белогорского монастыря, который находится в приграничном районе Курской области — под городом Суджа. В результате действий украинских сил погиб один человек во время эвакуации. В Следственном управлении также обозначили, что ВСУ в своих атаках по приграничной российской территории активно используют западное оружие стран НАТО. Применяется как тяжелое вооружение, так и системы залпового огня. Кроме того, СКР обозначил фигурантов уголовного дела по преступлениям Киева в Курской области. По версии следствия это командиры 22-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых украинских бригад Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Один из них уже пленен российскими солдатами. В результате атак ВСУ в Курской области с 6 августа в регионе погибли 12 человек из числа мирных. Также 121 человек ранены. Об этом заявил врио губернатора Алексей Смирнов в ходе заседания Совбеза РФ с участием российского президента Владимира Путина. ВСУ ожидают захвата поселка Нью-Йорк (ДНР) в ближайшее время. По словам украинских военных, это может произойти хоть завтра. Об этом рассказал журналист Кристофер Миллер. В свою очередь, солдаты ВС РФ уже освободили село Лисичное в Донецкой области, передает Минобороны РФ. Экипажи танков Т-80БВМ на донецком направлении уничтожают замаскированные укрепления и блиндажи ВСУ, передает Пятый канал. Помимо этого российские солдаты взяли в окружение группировку украинских войск между населенными пунктами Торецк и Нью-Йорк в ДНР. Об этом рассказал советник главы республики Игорь Кимаковский. Ночью 12 августа украинские беспилотники атаковали Запорожскую атомную электростанцию. В результате произошло возгорание одного из объектов. На место выехали представители МАГАТЭ. Они оценили повреждения и сказали, что пока ядерная безопасность не находится под угрозой.
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