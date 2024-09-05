05 сентября 2024

В Екатеринбурге нашли бесследно пропавшую мать двух дочек

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, многодетная семья, семья, дети, многодетная мать
Родные женщины отказались раскрывать подробности дела Фото:

В Екатеринбурге нашли 36-летнюю маму двух дочек Татьяну Могилевскую, которая бесследно пропала 3 сентября. Об этом URA.RU рассказали ее родственники.

«Татьяна дома. Пока никаких комментариев не можем дать», — сказали родные.

Женщина вышла из дома на ул. Родонитовой 3 сентября и больше ее не видели. На следующий день Могилевская вышла на связь, однако, по словам ее матери, дочь произнесла заученный текст и не рассказала о своем местоположении. По некоторым данным, Татьяна недавно развелась — несколько дней назад ей пришло свидетельство о расторжении брака.

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В Екатеринбурге нашли 36-летнюю маму двух дочек Татьяну Могилевскую, которая бесследно пропала 3 сентября. Об этом URA.RU рассказали ее родственники. «Татьяна дома. Пока никаких комментариев не можем дать», — сказали родные. Женщина вышла из дома на ул. Родонитовой 3 сентября и больше ее не видели. На следующий день Могилевская вышла на связь, однако, по словам ее матери, дочь произнесла заученный текст и не рассказала о своем местоположении. По некоторым данным, Татьяна недавно развелась — несколько дней назад ей пришло свидетельство о расторжении брака.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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