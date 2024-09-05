В Екатеринбурге нашли бесследно пропавшую мать двух дочек

Родные женщины отказались раскрывать подробности дела
В Екатеринбурге нашли 36-летнюю маму двух дочек Татьяну Могилевскую, которая бесследно пропала 3 сентября. Об этом URA.RU рассказали ее родственники.
«Татьяна дома. Пока никаких комментариев не можем дать», — сказали родные.
Женщина вышла из дома на ул. Родонитовой 3 сентября и больше ее не видели. На следующий день Могилевская вышла на связь, однако, по словам ее матери, дочь произнесла заученный текст и не рассказала о своем местоположении. По некоторым данным, Татьяна недавно развелась — несколько дней назад ей пришло свидетельство о расторжении брака.
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