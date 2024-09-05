Общество В Екатеринбурге нашли бесследно пропавшую мать двух дочек 06 сентября 2024 в 10:15 Размер текста - 17 + Родные женщины отказались раскрывать подробности дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге нашли 36-летнюю маму двух дочек Татьяну Могилевскую, которая бесследно пропала 3 сентября. Об этом URA.RU рассказали ее родственники. «Татьяна дома. Пока никаких комментариев не можем дать», — сказали родные. Женщина вышла из дома на ул. Родонитовой 3 сентября и больше ее не видели. На следующий день Могилевская вышла на связь, однако, по словам ее матери, дочь произнесла заученный текст и не рассказала о своем местоположении. По некоторым данным, Татьяна недавно развелась — несколько дней назад ей пришло свидетельство о расторжении брака. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге нашли 36-летнюю маму двух дочек Татьяну Могилевскую, которая бесследно пропала 3 сентября. Об этом URA.RU рассказали ее родственники. «Татьяна дома. Пока никаких комментариев не можем дать», — сказали родные. Женщина вышла из дома на ул. Родонитовой 3 сентября и больше ее не видели. На следующий день Могилевская вышла на связь, однако, по словам ее матери, дочь произнесла заученный текст и не рассказала о своем местоположении. По некоторым данным, Татьяна недавно развелась — несколько дней назад ей пришло свидетельство о расторжении брака. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям