Лавров назвал слова украинских политиков в адрес Монголии хамством

06 сентября 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Лавров заявил, что слова Георгия Тихого в адрес Монголии являются хамством Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава МИД России Сергей Лавров резко осудил высказывания украинских официальных лиц в адрес третьих стран за их отношения с Россией, назвав их хамством. Таким образом он прокомментировал слова представителя МИД Украины Георгия Тихого в адрес Монголии. Новость по теме Путин нанес тяжелый удар по репутации МУС: реакция мира на визит президента в Монголию Лавров прокомментировал выступление Тихого, который выразил разочарование в связи с отказом Монголии арестовывать президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) и предупредил Улан-Батор о возможных последствиях. «Слова украинских официальных лиц в адрес третьих стран и их отношений с Россией иначе как хамством назвать сложно», — напомнил Лавров. Его слова передает РБК. Глава МИД также напомнил о ситуации после визита премьера Индии Нарендры Моди в Россию, когда президент Украины Владимир Зеленский обвинил его в нанесении ущерба усилиям по урегулированию конлфикта. По словам Лаврова, несмотря на это, индийский лидер посетил Киев, и российский министр выразил надежду на то, что Моди смог объяснить Зеленскому, что такое поведение неприемлемо для приличных людей. Сергей Лавров также выразил мнение, что тема Международного уголовного суда используется Западом с двойными стандартами. Он напомнил о ситуации с Афганистаном, где МУС пытался расследовать жертвы бомбардировок, но столкнулся с угрозами санкций со стороны США, не являющихся членами Римского статута. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия МУС не окажут влияния на отношения страны со странами-партнерами. Он подчеркнул, что Россия не признает юрисдикцию суда и не видит в его действиях препятствий для развития двусторонних связей. Он отметил, что в настоящее время существует повышенный интерес к России, который будет определять направление международных контактов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МИД России Сергей Лавров резко осудил высказывания украинских официальных лиц в адрес третьих стран за их отношения с Россией, назвав их хамством. Таким образом он прокомментировал слова представителя МИД Украины Георгия Тихого в адрес Монголии. Лавров прокомментировал выступление Тихого, который выразил разочарование в связи с отказом Монголии арестовывать президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) и предупредил Улан-Батор о возможных последствиях. «Слова украинских официальных лиц в адрес третьих стран и их отношений с Россией иначе как хамством назвать сложно», — напомнил Лавров. Его слова передает РБК. Глава МИД также напомнил о ситуации после визита премьера Индии Нарендры Моди в Россию, когда президент Украины Владимир Зеленский обвинил его в нанесении ущерба усилиям по урегулированию конлфикта. По словам Лаврова, несмотря на это, индийский лидер посетил Киев, и российский министр выразил надежду на то, что Моди смог объяснить Зеленскому, что такое поведение неприемлемо для приличных людей. Сергей Лавров также выразил мнение, что тема Международного уголовного суда используется Западом с двойными стандартами. Он напомнил о ситуации с Афганистаном, где МУС пытался расследовать жертвы бомбардировок, но столкнулся с угрозами санкций со стороны США, не являющихся членами Римского статута. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия МУС не окажут влияния на отношения страны со странами-партнерами. Он подчеркнул, что Россия не признает юрисдикцию суда и не видит в его действиях препятствий для развития двусторонних связей. Он отметил, что в настоящее время существует повышенный интерес к России, который будет определять направление международных контактов.