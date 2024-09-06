Украинских уклонистов задержали на границе с Белоруссией

06 сентября 2024 в 14:04 Размер текста - 17 +

Трое уклонистов из Украины пытались по минным полям перейти через границу в Белоруссию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На украинско-белорусской границе задержали троих уклонистов из Украины, которые пытались перейти на сторону республики по минным полям. Об этом сообщает украинское издание «Страна.UA». «Задержана группа мужчин, которые пытались перейти северную границу через минные поля и „едва не взорвались на минах“», — передает издание. Ранее случаев пересечения границы практически не наблюдалось, обычно мужчины пытались выезжать с украинской территории через западные или южные кордоны. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что мобилизация на Украине может привести к серьезным последствиям для страны. По его словам, действия властей наносят ущерб демографической составляющей. При этом глава Украины Владимир Зеленский отметил, что готов рассмотреть петицию о снижении мобилизационного возраста с 60 до 50 лет, она уже собрала достаточное количество голосов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На украинско-белорусской границе задержали троих уклонистов из Украины, которые пытались перейти на сторону республики по минным полям. Об этом сообщает украинское издание «Страна.UA». «Задержана группа мужчин, которые пытались перейти северную границу через минные поля и „едва не взорвались на минах“», — передает издание. Ранее случаев пересечения границы практически не наблюдалось, обычно мужчины пытались выезжать с украинской территории через западные или южные кордоны. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что мобилизация на Украине может привести к серьезным последствиям для страны. По его словам, действия властей наносят ущерб демографической составляющей. При этом глава Украины Владимир Зеленский отметил, что готов рассмотреть петицию о снижении мобилизационного возраста с 60 до 50 лет, она уже собрала достаточное количество голосов.