01 сентября 2024

Зеленский рассмотрит петицию о снижении мобилизационного возраста до 50 лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский может внести правки в закон по мобилизации
Зеленский может внести правки в закон по мобилизации Фото:

На Украине петиция о снижении максимального мобилизационного возраста с 60 до 50 лет собрала необходимое количество голосов для рассмотрения президентом страны Владимиром Зеленским. Документ был опубликован на сайте офиса украинского лидера.

«Уменьшить мобилизационный возраст для мужчин с 60 до 50 лет с целью улучшения экономического состояния в стране», — предложено в тексте петиции, набравшей более 25 тысяч голосов, ее содержание приводит РИА Новости. Инициатива теперь должна быть рассмотрена главой государства.

В апреле текущего года Зеленский подписал закон, снижающий возраст мобилизации с 27 до 25 лет, в то время как верхняя граница, по данным Минобороны Украины, остается на уровне 60 лет. Однако в середине августа на Украине начали обсуждать снижение верхней границы призывного возраста до 50 лет и понижение минимального порога до 20 лет.

Многие украинцы не согласны с мобилизацией. Мужчины боятся сотрудников ТЦК (аналог военкоматов). На фоне этого развивается нелегальный бизнес по подделке документов, сообщает RT.

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На Украине петиция о снижении максимального мобилизационного возраста с 60 до 50 лет собрала необходимое количество голосов для рассмотрения президентом страны Владимиром Зеленским. Документ был опубликован на сайте офиса украинского лидера. «Уменьшить мобилизационный возраст для мужчин с 60 до 50 лет с целью улучшения экономического состояния в стране», — предложено в тексте петиции, набравшей более 25 тысяч голосов, ее содержание приводит РИА Новости. Инициатива теперь должна быть рассмотрена главой государства. В апреле текущего года Зеленский подписал закон, снижающий возраст мобилизации с 27 до 25 лет, в то время как верхняя граница, по данным Минобороны Украины, остается на уровне 60 лет. Однако в середине августа на Украине начали обсуждать снижение верхней границы призывного возраста до 50 лет и понижение минимального порога до 20 лет. Многие украинцы не согласны с мобилизацией. Мужчины боятся сотрудников ТЦК (аналог военкоматов). На фоне этого развивается нелегальный бизнес по подделке документов, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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