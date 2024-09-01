Зеленский рассмотрит петицию о снижении мобилизационного возраста до 50 лет

На Украине петиция о снижении максимального мобилизационного возраста с 60 до 50 лет собрала необходимое количество голосов для рассмотрения президентом страны Владимиром Зеленским. Документ был опубликован на сайте офиса украинского лидера.
«Уменьшить мобилизационный возраст для мужчин с 60 до 50 лет с целью улучшения экономического состояния в стране», — предложено в тексте петиции, набравшей более 25 тысяч голосов, ее содержание приводит РИА Новости. Инициатива теперь должна быть рассмотрена главой государства.
В апреле текущего года Зеленский подписал закон, снижающий возраст мобилизации с 27 до 25 лет, в то время как верхняя граница, по данным Минобороны Украины, остается на уровне 60 лет. Однако в середине августа на Украине начали обсуждать снижение верхней границы призывного возраста до 50 лет и понижение минимального порога до 20 лет.
Многие украинцы не согласны с мобилизацией. Мужчины боятся сотрудников ТЦК (аналог военкоматов). На фоне этого развивается нелегальный бизнес по подделке документов, сообщает RT.
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