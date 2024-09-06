Зеленский призвал Запад принять меры для окончания конфликта на Украине осенью

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Зеленский предложил партнерам с Запада закончить конфликт на Украине текущей осенью Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал своих западных союзников принять меры и завершить конфликт осенью 2024 года. Он также призвал к восстановлению международной безопасности.

«Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда кончится конфликт. Таким образом, который восстановит надежный международный порядок безопасности», — заявил Зеленский на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, его слова приводит издание «Страна.UA».

Украинский глава ранее сделал заявление, что России нужно присутствовать на втором саммите «мира». Он понял, что без участия страны не получится урегулировать ситуацию в стране. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент нет условий для мирных переговоров, особенно в ситуации нападения ВСУ на Курскую область и атаки на другие приграничные районы РФ.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал своих западных союзников принять меры и завершить конфликт осенью 2024 года. Он также призвал к восстановлению международной безопасности. «Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда кончится конфликт. Таким образом, который восстановит надежный международный порядок безопасности», — заявил Зеленский на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, его слова приводит издание «Страна.UA». Украинский глава ранее сделал заявление, что России нужно присутствовать на втором саммите «мира». Он понял, что без участия страны не получится урегулировать ситуацию в стране. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент нет условий для мирных переговоров, особенно в ситуации нападения ВСУ на Курскую область и атаки на другие приграничные районы РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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