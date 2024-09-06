Зеленский призвал Запад принять меры для окончания конфликта на Украине осенью

06 сентября 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Зеленский предложил партнерам с Запада закончить конфликт на Украине текущей осенью Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский призвал своих западных союзников принять меры и завершить конфликт осенью 2024 года. Он также призвал к восстановлению международной безопасности. «Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда кончится конфликт. Таким образом, который восстановит надежный международный порядок безопасности», — заявил Зеленский на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, его слова приводит издание «Страна.UA». Украинский глава ранее сделал заявление, что России нужно присутствовать на втором саммите «мира». Он понял, что без участия страны не получится урегулировать ситуацию в стране. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент нет условий для мирных переговоров, особенно в ситуации нападения ВСУ на Курскую область и атаки на другие приграничные районы РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский призвал своих западных союзников принять меры и завершить конфликт осенью 2024 года. Он также призвал к восстановлению международной безопасности. «Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда кончится конфликт. Таким образом, который восстановит надежный международный порядок безопасности», — заявил Зеленский на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины, его слова приводит издание «Страна.UA». Украинский глава ранее сделал заявление, что России нужно присутствовать на втором саммите «мира». Он понял, что без участия страны не получится урегулировать ситуацию в стране. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент нет условий для мирных переговоров, особенно в ситуации нападения ВСУ на Курскую область и атаки на другие приграничные районы РФ.