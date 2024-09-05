05 сентября 2024

В Тюменской области обнаружили скотомогильник с сибирской язвой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Территории поручили обезопасить
Территории поручили обезопасить Фото:

В Тюменской области обнаружен скотомогильник с останками животных, зараженных сибирской язвой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура в рамках надзорной проверки выявила на территории Тюменского района сибиреязвенный скотомогильник, для которого не разработан проект санитарно-защитной зоны. Санитарными правилами для скотомогильников определен ориентировочный размер санитарно-защитной зоны 1 тысяча метров», — сообщили в telegram-канале прокуратуры Тюменской области. 

По заявлению прокуратуры, для опасной территории должен быть разработан проект санитарно-защитной зоны. Его поручили выполнить департаменту имущественных отношений и градостроительства администрации Тюменского района.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области обнаружен скотомогильник с останками животных, зараженных сибирской язвой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. «Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура в рамках надзорной проверки выявила на территории Тюменского района сибиреязвенный скотомогильник, для которого не разработан проект санитарно-защитной зоны. Санитарными правилами для скотомогильников определен ориентировочный размер санитарно-защитной зоны 1 тысяча метров», — сообщили в telegram-канале прокуратуры Тюменской области.  По заявлению прокуратуры, для опасной территории должен быть разработан проект санитарно-защитной зоны. Его поручили выполнить департаменту имущественных отношений и градостроительства администрации Тюменского района.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...