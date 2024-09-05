В Тюменской области обнаружили скотомогильник с сибирской язвой

В Тюменской области обнаружен скотомогильник с останками животных, зараженных сибирской язвой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
«Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура в рамках надзорной проверки выявила на территории Тюменского района сибиреязвенный скотомогильник, для которого не разработан проект санитарно-защитной зоны. Санитарными правилами для скотомогильников определен ориентировочный размер санитарно-защитной зоны 1 тысяча метров», — сообщили в telegram-канале прокуратуры Тюменской области.
По заявлению прокуратуры, для опасной территории должен быть разработан проект санитарно-защитной зоны. Его поручили выполнить департаменту имущественных отношений и градостроительства администрации Тюменского района.
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