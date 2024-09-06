Спутница Дурова впервые вышла на связь после его ареста во Франции

06 сентября 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

Юлия Вавилова летела в Париж на одном самолете с Дуровым (на фото) Фото: TechCrunch /Flickr новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции Спутница основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова впервые высказалась публично после ареста предпринимателя во Франции. Она выразила благодарность за поддержку и отметила, что сейчас заметила распространение ложной информации, которую планирует обсудить позже. «Дорогие друзья! Рада сообщить вам, что все хорошо», — написала Вавилова в своем telegram-канале. Она поблагодарила всех за поддержку. Также Вавилова отметила наличие ложной информации в публичном пространстве, о которой планирует поговорить позже. Павел Дуров был задержан 24 августа в Париже. Власти подозревают его в совершении серьезных преступлений. Суд запретил ему покидать Францию в течение шести месяцев. Дуров 6 сентября опубликовал заявление, в котором опроверг обвинения в анархичности Telegram и отметил, что ежедневно удаляются миллионы вредоносных постов. Его спутницу, 24-летнюю Юлию Вавилову, заподозрили в возможной связи с израильской разведкой «Моссад» , передает Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спутница основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова впервые высказалась публично после ареста предпринимателя во Франции. Она выразила благодарность за поддержку и отметила, что сейчас заметила распространение ложной информации, которую планирует обсудить позже. «Дорогие друзья! Рада сообщить вам, что все хорошо», — написала Вавилова в своем telegram-канале. Она поблагодарила всех за поддержку. Также Вавилова отметила наличие ложной информации в публичном пространстве, о которой планирует поговорить позже. Павел Дуров был задержан 24 августа в Париже. Власти подозревают его в совершении серьезных преступлений. Суд запретил ему покидать Францию в течение шести месяцев. Дуров 6 сентября опубликовал заявление, в котором опроверг обвинения в анархичности Telegram и отметил, что ежедневно удаляются миллионы вредоносных постов. Его спутницу, 24-летнюю Юлию Вавилову, заподозрили в возможной связи с израильской разведкой «Моссад», передает Pravda.Ru.