На певицу Монеточку* завели уголовное дело

06 сентября 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Певице грозит лишение свободы до двух лет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Силовики завели уголовное дело на певицу Монеточку (настоящее имя Елизавета Гырдымова, родом из Екатеринбурга, признана иностранным агентом в РФ) за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Об этом рассказали в пресс-службе московской прокуратуры. «По материалам проверки прокуратуры Москвы в отношении Елизаветы Гырдымовой (признана иноагентом) более известной как „Монеточка“, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)», — следует из сообщения. Расследование стоит на контроле у прокуратуры. Наказание по данной статье предусматривает штраф в 300 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до двух лет. Также Гырдымовой могут грозить обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет или лишение свободы на тот же срок. После начала спецоперации Елизавета Монеточка вместе со своим мужем покинули Россию. В январе 2023 года она была внесена в реестр иностранных агентов. Позже певица на концерте в Латвии вместе со слушателями сказала националистическую фразу «Слава Украине» и поблагодарила своих фанатов за попадание в список иноагентов РФ. Свою недвижимость в Москве исполнительница продала. *Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики завели уголовное дело на певицу Монеточку (настоящее имя Елизавета Гырдымова, родом из Екатеринбурга, признана иностранным агентом в РФ) за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Об этом рассказали в пресс-службе московской прокуратуры. «По материалам проверки прокуратуры Москвы в отношении Елизаветы Гырдымовой (признана иноагентом) более известной как „Монеточка“, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)», — следует из сообщения. Расследование стоит на контроле у прокуратуры. Наказание по данной статье предусматривает штраф в 300 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до двух лет. Также Гырдымовой могут грозить обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет или лишение свободы на тот же срок. После начала спецоперации Елизавета Монеточка вместе со своим мужем покинули Россию. В январе 2023 года она была внесена в реестр иностранных агентов. Позже певица на концерте в Латвии вместе со слушателями сказала националистическую фразу «Слава Украине» и поблагодарила своих фанатов за попадание в список иноагентов РФ. Свою недвижимость в Москве исполнительница продала. *Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов