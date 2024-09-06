Патриарх Кирилл в храме проголосовал на выборах в Мосгордуму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Патриарх Кирилл отдал свой голос на выборах депутатов в Мосгордуму
Патриарх Кирилл отдал свой голос на выборах депутатов в Мосгордуму Фото:
новость из сюжета
Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом рассказали в Русской православной церкви (РПЦ).

«Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в голосовании в Тронном зале кафедрального соборного храма Христа Спасителя», — передает сообщение РПЦ РИА Новости. Там добавили, что в первый день выборов депутатов Московской городской Думы святейший патриарх проголосовал вне избирательного участка в соответствии с законодательством России, разрешающим голосование по заявлению из-за рабочей необходимости.

С 6 по 8 сентября 2024 года в Москве пройдут выборы депутатов городской Думы восьмого созыва по 45 округам. Президент России Владимир Путин, как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, также примет участие в голосовании. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев уже проголосовал и выразил надежду на активное участие россиян. Мэр Москвы Сергей Собянин также проголосовал, воспользовавшись электронной системой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом рассказали в Русской православной церкви (РПЦ). «Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в голосовании в Тронном зале кафедрального соборного храма Христа Спасителя», — передает сообщение РПЦ РИА Новости. Там добавили, что в первый день выборов депутатов Московской городской Думы святейший патриарх проголосовал вне избирательного участка в соответствии с законодательством России, разрешающим голосование по заявлению из-за рабочей необходимости. С 6 по 8 сентября 2024 года в Москве пройдут выборы депутатов городской Думы восьмого созыва по 45 округам. Президент России Владимир Путин, как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, также примет участие в голосовании. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев уже проголосовал и выразил надежду на активное участие россиян. Мэр Москвы Сергей Собянин также проголосовал, воспользовавшись электронной системой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...