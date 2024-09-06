Патриарх Кирилл в храме проголосовал на выборах в Мосгордуму

Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму в храме Христа Спасителя в Москве. Об этом рассказали в Русской православной церкви (РПЦ).
«Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в голосовании в Тронном зале кафедрального соборного храма Христа Спасителя», — передает сообщение РПЦ РИА Новости. Там добавили, что в первый день выборов депутатов Московской городской Думы святейший патриарх проголосовал вне избирательного участка в соответствии с законодательством России, разрешающим голосование по заявлению из-за рабочей необходимости.
С 6 по 8 сентября 2024 года в Москве пройдут выборы депутатов городской Думы восьмого созыва по 45 округам. Президент России Владимир Путин, как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, также примет участие в голосовании. Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев уже проголосовал и выразил надежду на активное участие россиян. Мэр Москвы Сергей Собянин также проголосовал, воспользовавшись электронной системой.
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