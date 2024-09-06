Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП РФ в 2024 г

Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП РФ в 2024 г с 2,8% до 3,9%
© Служба новостей «URA.RU»
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МЭР повысило прогноз по росту ВВП
МЭР повысило прогноз по росту ВВП Фото:

Минэкономразвития России скорректировало прогноз по росту ВВП страны в текущем году, увеличив его с 2,8% до 3,9%. Об этом сообщил представитель ведомства журналистам.

«Темпы роста экономики в этом году оцениваются нами более оптимистично, чем мы оценивали в апреле. Сейчас мы считаем, что реальный темп роста ВВП в этом году составит порядка 3,9%», — приводит слова представителя министерства РИА Новости.

Весной Минэкономразвития прогнозировало рост российской экономики на 2,8%. Однако летом министр экономического развития Максим Решетников заявил, что прогнозы относительно роста экономики в текущем году соответствуют диапазону, озвученному Центральным банком и составляют от 3,5% до 4%.

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Минэкономразвития России скорректировало прогноз по росту ВВП страны в текущем году, увеличив его с 2,8% до 3,9%. Об этом сообщил представитель ведомства журналистам. «Темпы роста экономики в этом году оцениваются нами более оптимистично, чем мы оценивали в апреле. Сейчас мы считаем, что реальный темп роста ВВП в этом году составит порядка 3,9%», — приводит слова представителя министерства РИА Новости. Весной Минэкономразвития прогнозировало рост российской экономики на 2,8%. Однако летом министр экономического развития Максим Решетников заявил, что прогнозы относительно роста экономики в текущем году соответствуют диапазону, озвученному Центральным банком и составляют от 3,5% до 4%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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