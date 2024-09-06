Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП РФ в 2024 г

Минэкономразвития России скорректировало прогноз по росту ВВП страны в текущем году, увеличив его с 2,8% до 3,9%. Об этом сообщил представитель ведомства журналистам.
«Темпы роста экономики в этом году оцениваются нами более оптимистично, чем мы оценивали в апреле. Сейчас мы считаем, что реальный темп роста ВВП в этом году составит порядка 3,9%», — приводит слова представителя министерства РИА Новости.
Весной Минэкономразвития прогнозировало рост российской экономики на 2,8%. Однако летом министр экономического развития Максим Решетников заявил, что прогнозы относительно роста экономики в текущем году соответствуют диапазону, озвученному Центральным банком и составляют от 3,5% до 4%.
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