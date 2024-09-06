06 сентября 2024

Экс-владелец ЧЭМК пытается остановить процесс изъятия земельных участков

Экс-владелец ЧЭМК Антипов попросил приостановить изъятие у него участков
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Бывший владелец ЧЭМК настаивает на приостановке изъятия земельных участков Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

Экс-владелец Челябинского электрометаллургического комбината Юрий Антипов подал ходатайство в арбитражный суд о приостановке процесса изъятия у него земельных участков. Иск подан в службе судебных приставов, запустивших судебный процесс. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел.

«Заявление о приостановлении производства по делу», — указано в документах. Ходатайство пока не принято к производству.

Участки, о которых идет речь, расположены в Советском районе Челябинска. В личной собственности у Антипова 5,8 тысяч квадратных метров. Еще 307,5 тысяч квадратных метров находятся в долевой собственности, где вторыми совладельцами являются агрофирма «Ариант» и бывший деловой партнер Антипова бизнесмен Александр Аристов. «Ариант» и Аристов участвуют в процессе как третьи лица.

Земля у экс-владельца ЧЭМК изымается в рамках национализации комбината. По требованию Генпрокуратуры все активы переданы государству. На счета и недвижимость Юрия Антипова и его жены Людмилы наложен арест. Эти обеспечительные меры супруги пытаются оспорить. Представители Антиповых со СМИ не общаются и для комментариев недоступны.

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Экс-владелец Челябинского электрометаллургического комбината Юрий Антипов подал ходатайство в арбитражный суд о приостановке процесса изъятия у него земельных участков. Иск подан в службе судебных приставов, запустивших судебный процесс. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. «Заявление о приостановлении производства по делу», — указано в документах. Ходатайство пока не принято к производству. Участки, о которых идет речь, расположены в Советском районе Челябинска. В личной собственности у Антипова 5,8 тысяч квадратных метров. Еще 307,5 тысяч квадратных метров находятся в долевой собственности, где вторыми совладельцами являются агрофирма «Ариант» и бывший деловой партнер Антипова бизнесмен Александр Аристов. «Ариант» и Аристов участвуют в процессе как третьи лица. Земля у экс-владельца ЧЭМК изымается в рамках национализации комбината. По требованию Генпрокуратуры все активы переданы государству. На счета и недвижимость Юрия Антипова и его жены Людмилы наложен арест. Эти обеспечительные меры супруги пытаются оспорить. Представители Антиповых со СМИ не общаются и для комментариев недоступны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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