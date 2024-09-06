Экс-владелец ЧЭМК пытается остановить процесс изъятия земельных участков

Экс-владелец ЧЭМК Антипов попросил приостановить изъятие у него участков

06 сентября 2024 в 23:39 Размер текста - 17 +

Бывший владелец ЧЭМК настаивает на приостановке изъятия земельных участков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК Экс-владелец Челябинского электрометаллургического комбината Юрий Антипов подал ходатайство в арбитражный суд о приостановке процесса изъятия у него земельных участков. Иск подан в службе судебных приставов, запустивших судебный процесс. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. «Заявление о приостановлении производства по делу», — указано в документах. Ходатайство пока не принято к производству. Участки, о которых идет речь, расположены в Советском районе Челябинска. В личной собственности у Антипова 5,8 тысяч квадратных метров. Еще 307,5 тысяч квадратных метров находятся в долевой собственности, где вторыми совладельцами являются агрофирма «Ариант» и бывший деловой партнер Антипова бизнесмен Александр Аристов. «Ариант» и Аристов участвуют в процессе как третьи лица. Земля у экс-владельца ЧЭМК изымается в рамках национализации комбината. По требованию Генпрокуратуры все активы переданы государству. На счета и недвижимость Юрия Антипова и его жены Людмилы наложен арест. Эти обеспечительные меры супруги пытаются оспорить. Представители Антиповых со СМИ не общаются и для комментариев недоступны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-владелец Челябинского электрометаллургического комбината Юрий Антипов подал ходатайство в арбитражный суд о приостановке процесса изъятия у него земельных участков. Иск подан в службе судебных приставов, запустивших судебный процесс. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. «Заявление о приостановлении производства по делу», — указано в документах. Ходатайство пока не принято к производству. Участки, о которых идет речь, расположены в Советском районе Челябинска. В личной собственности у Антипова 5,8 тысяч квадратных метров. Еще 307,5 тысяч квадратных метров находятся в долевой собственности, где вторыми совладельцами являются агрофирма «Ариант» и бывший деловой партнер Антипова бизнесмен Александр Аристов. «Ариант» и Аристов участвуют в процессе как третьи лица. Земля у экс-владельца ЧЭМК изымается в рамках национализации комбината. По требованию Генпрокуратуры все активы переданы государству. На счета и недвижимость Юрия Антипова и его жены Людмилы наложен арест. Эти обеспечительные меры супруги пытаются оспорить. Представители Антиповых со СМИ не общаются и для комментариев недоступны.