29 июля 2024

Вопрос об изъятии земли у экс-владельца ЧЭМК в Челябинске отложили на август

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд отложен на начало августа
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Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

Рассмотрение дела об изъятии земельных участков у бывшего владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова отложено. Как выяснил URA.RU, перерыв продлится до 2 августа.

«Перерыв в заседании. Дата [очередного] заседания 2 августа», — отмечено в определении суда.

Все земельные участки расположены в Советском районе Челябинска. Общая площадь участков в личной собственности составила 5,8 тысячи кв метра, в долевой — 307,5 тысячи кв метров. Вторыми собственниками долевых активов являются агрофирма «Ариант» и по одному участку — Александр Аристов. Совместный участок двух бизнесменов стал самым большим, его размер составил 306 тысяч кв метров. Земля находится в поселке Прудном.

Спор в арбитражном суде инициировала судебный пристав Светлана Исканова. В качестве третьих лиц привлечены сын ответчика Михаил и супруга Людмила Антиповы, «Компания Эталон» и «Агрофирма „Ариант“» и служба судебных приставов. В июне в процесс вступила Генпрокуратура РФ, иск был уточнен, чтобы на недвижимость обратить взыскание имущества.

В мае Антипов подал иск в суд с целью остановить процесс национализации ЧЭМК, который 26 февраля был инициирован генпрокуратурой. Надзорное ведомство сочло, что приватизация комбината прошла с нарушениями закона. В связи с этим в суде Свердловской области ведется процесс по взысканию с семьи Антипова суммы в размере 25,8 миллиардов рублей.

Ранее бизнес семьи Антиповых был организован в партнерстве с семьей Александра Аристова. После разделения активов семья Аристовых стала мажоритарным владельцем агрохолдинга «Ариант». Весной холдинг также был передан в государственную собственность.

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Рассмотрение дела об изъятии земельных участков у бывшего владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова отложено. Как выяснил URA.RU, перерыв продлится до 2 августа. «Перерыв в заседании. Дата [очередного] заседания 2 августа», — отмечено в определении суда. Все земельные участки расположены в Советском районе Челябинска. Общая площадь участков в личной собственности составила 5,8 тысячи кв метра, в долевой — 307,5 тысячи кв метров. Вторыми собственниками долевых активов являются агрофирма «Ариант» и по одному участку — Александр Аристов. Совместный участок двух бизнесменов стал самым большим, его размер составил 306 тысяч кв метров. Земля находится в поселке Прудном. Спор в арбитражном суде инициировала судебный пристав Светлана Исканова. В качестве третьих лиц привлечены сын ответчика Михаил и супруга Людмила Антиповы, «Компания Эталон» и «Агрофирма „Ариант“» и служба судебных приставов. В июне в процесс вступила Генпрокуратура РФ, иск был уточнен, чтобы на недвижимость обратить взыскание имущества. В мае Антипов подал иск в суд с целью остановить процесс национализации ЧЭМК, который 26 февраля был инициирован генпрокуратурой. Надзорное ведомство сочло, что приватизация комбината прошла с нарушениями закона. В связи с этим в суде Свердловской области ведется процесс по взысканию с семьи Антипова суммы в размере 25,8 миллиардов рублей. Ранее бизнес семьи Антиповых был организован в партнерстве с семьей Александра Аристова. После разделения активов семья Аристовых стала мажоритарным владельцем агрохолдинга «Ариант». Весной холдинг также был передан в государственную собственность.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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