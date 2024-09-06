В Москве отменили концерт проблемной рок-группы из Екатеринбурга

Екатеринбургская рок-группа «Курара» анонсировала отмену концерта в Москве 20 сентября вслед за другими выступлениями в городах России. Об этом музыканты сообщили на странице своего паблика в соцсети «ВКонтакте».
«Мы вынуждены сообщить, что концерт, который должен был состояться 20 сентября в „Море Музыки“, отменяется. Это происходит по независящим от группы и организаторов причинам, на которые никто из нас на данный момент не может повлиять. Пожалуйста, не пишите гневных комментариев ни нам, ни площадке, не ищите виноватых, это не поможет никому», — написали они.
По их словам, все хотели провести это мероприятие и надеются на понимание фанатов. Было объявлено о возвращении денег за билеты.
Ранее группа перенесла концерты в Самаре, Саратове, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи. Сейчас точно планируется лишь один концерт в Екатеринбурге 28 сентября. Чем известна «Курара» — в материале URA.RU.
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