В Нижневартовске (ХМАО) по асфальтированной улице ползла гадюка. Ее увидели и сняли на камеру дети.
«Змея. Старый вартовск. Гадюка», — написано в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске». На кадрах видно, как группа детей стоит вокруг животного и переговаривается между собой.
Совсем недавно особь этого вида вартовчане встретили и на дачном участке. Она заползла на Палиевские дачи и пыталась спрятаться от людей под деревянным настилом. Однако, гадюки совсем недружелюбны. Так мальчик из Сургута едва не погиб после нападения этой змеи в парке. Она укусила ребенка за палец, однако он не смог рассказать об инциденте родителям из-за расстройства аутистического спектра, а сами взрослые приняли укус за перелом.
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