06 сентября 2024
05 сентября 2024

Дети Нижневартовска встретили на улице ядовитую змею. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети увидели гадюку прямо на асфальтированной дороге
Дети увидели гадюку прямо на асфальтированной дороге Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) по асфальтированной улице ползла гадюка. Ее увидели и сняли на камеру дети.

«Змея. Старый вартовск. Гадюка», — написано в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске». На кадрах видно, как группа детей стоит вокруг животного и переговаривается между собой.

Совсем недавно особь этого вида вартовчане встретили и на дачном участке. Она заползла на Палиевские дачи и пыталась спрятаться от людей под деревянным настилом. Однако, гадюки совсем недружелюбны. Так мальчик из Сургута едва не погиб после нападения этой змеи в парке. Она укусила ребенка за палец, однако он не смог рассказать об инциденте родителям из-за расстройства аутистического спектра, а сами взрослые приняли укус за перелом.

Гадюка ползла по улице Нижневартовска
Гадюка ползла по улице Нижневартовска
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) по асфальтированной улице ползла гадюка. Ее увидели и сняли на камеру дети. «Змея. Старый вартовск. Гадюка», — написано в telegram-канале «ЧП в Нижневартовске». На кадрах видно, как группа детей стоит вокруг животного и переговаривается между собой. Совсем недавно особь этого вида вартовчане встретили и на дачном участке. Она заползла на Палиевские дачи и пыталась спрятаться от людей под деревянным настилом. Однако, гадюки совсем недружелюбны. Так мальчик из Сургута едва не погиб после нападения этой змеи в парке. Она укусила ребенка за палец, однако он не смог рассказать об инциденте родителям из-за расстройства аутистического спектра, а сами взрослые приняли укус за перелом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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