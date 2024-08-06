06 августа 2024

В Нижневартовске жителей напугала змея. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Нижневартовска засняли змею на территории Палиевских дач
Жители Нижневартовска засняли змею на территории Палиевских дач Фото:

Жители Нижневартовска засняли на видео змею, которая заползла на территорию дачного участка. Запись распространяется по местным telegram-каналам.

«Палиевские дачи», — подписал автор видеозапись, размещенную в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». На запись попала черная змея с белыми пятнами, которая пытается спрятаться от людей под деревянным настилом.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ребенок почти две недели провел в реанимации после укуса гадюки. Врачам удалось спасти жизнь ребенка и избежать ампутации руки, которая была серьезно поражена змеиным ядом.

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Жители Нижневартовска засняли на видео змею, которая заползла на территорию дачного участка. Запись распространяется по местным telegram-каналам. «Палиевские дачи», — подписал автор видеозапись, размещенную в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». На запись попала черная змея с белыми пятнами, которая пытается спрятаться от людей под деревянным настилом. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ребенок почти две недели провел в реанимации после укуса гадюки. Врачам удалось спасти жизнь ребенка и избежать ампутации руки, которая была серьезно поражена змеиным ядом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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