Жители Нижневартовска засняли змею на территории Палиевских дач
Жители Нижневартовска засняли на видео змею, которая заползла на территорию дачного участка. Запись распространяется по местным telegram-каналам.
«Палиевские дачи», — подписал автор видеозапись, размещенную в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». На запись попала черная змея с белыми пятнами, которая пытается спрятаться от людей под деревянным настилом.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ребенок почти две недели провел в реанимации после укуса гадюки. Врачам удалось спасти жизнь ребенка и избежать ампутации руки, которая была серьезно поражена змеиным ядом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!