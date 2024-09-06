06 сентября 2024

В Росавиации рассказали, когда озвучат причины крушения Ми-8 на Камчатке

Глава Росавиации Ядров: причины крушения Ми-8 на Камчатке установят в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Бортовые самописцы Ми-8 уцелели и будут отправлены к специалистам в Москву
Бортовые самописцы Ми-8 уцелели и будут отправлены к специалистам в Москву Фото:
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Бортовые самописцы вертолета Ми-8, разбившегося в горах Камчатки, находятся в удовлетворительном состоянии и будут доставлены в Москву. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ярдов и подчеркнул, что предварительные причины крушения будут озвучены в кратчайшие сроки.

«Черные ящики найдены и будут доставлены в Москву. Они находятся в удовлетворительном состоянии, думаю, что в кратчайшие сроки будут оглашены предварительные причины авиакатастрофы», — передает слова руководителя ведомства ТАСС.

В субботу, 31 августа, в Камчатском крае исчез с радаров вертолет Ми-8. Обломки экипажа обнаружили 1 сентября. Крушение вертолета могло произойти из-за столкновения с сопкой. Подробнее о случившемся — в материале URA.RU.

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Бортовые самописцы вертолета Ми-8, разбившегося в горах Камчатки, находятся в удовлетворительном состоянии и будут доставлены в Москву. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ярдов и подчеркнул, что предварительные причины крушения будут озвучены в кратчайшие сроки. «Черные ящики найдены и будут доставлены в Москву. Они находятся в удовлетворительном состоянии, думаю, что в кратчайшие сроки будут оглашены предварительные причины авиакатастрофы», — передает слова руководителя ведомства ТАСС. В субботу, 31 августа, в Камчатском крае исчез с радаров вертолет Ми-8. Обломки экипажа обнаружили 1 сентября. Крушение вертолета могло произойти из-за столкновения с сопкой. Подробнее о случившемся — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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