В Росавиации рассказали, когда озвучат причины крушения Ми-8 на Камчатке

Бортовые самописцы вертолета Ми-8, разбившегося в горах Камчатки, находятся в удовлетворительном состоянии и будут доставлены в Москву. Об этом сообщил глава Росавиации Дмитрий Ярдов и подчеркнул, что предварительные причины крушения будут озвучены в кратчайшие сроки.
«Черные ящики найдены и будут доставлены в Москву. Они находятся в удовлетворительном состоянии, думаю, что в кратчайшие сроки будут оглашены предварительные причины авиакатастрофы», — передает слова руководителя ведомства ТАСС.
В субботу, 31 августа, в Камчатском крае исчез с радаров вертолет Ми-8. Обломки экипажа обнаружили 1 сентября. Крушение вертолета могло произойти из-за столкновения с сопкой. Подробнее о случившемся — в материале URA.RU.
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