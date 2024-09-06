Песков: России хватит сил, чтобы выдавить ВСУ из Курской области

07 сентября 2024 в 09:05 Размер текста - 17 +

Песков заявил о достаточном количестве сил у РФ, чтобы защитить приграничные территории страны от ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Россия сможет выдавить бойцов ВСУ из Курской области и защитить Белгородскую область, стране хватит для этого сил. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Да», — подтвердил Песков, отвечая на вопрос о том, хватит ли РФ средств для защиты приграничных областей страны. Его слова передает РИА Новости. Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил, что сроки окончания СВО «абсолютно не важны». Первостепенно стране нужно достичь поставленных целей, которые, надеется Песков, будут достигнуты как можно скорее. Кроме того, главком ВСУ Александр Сырский признал преимущество РФ в Курской области. Оно заключается в наличии эффективных средств ведения боя: ракет, авиации, артиллерии и живой силе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия сможет выдавить бойцов ВСУ из Курской области и защитить Белгородскую область, стране хватит для этого сил. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Да», — подтвердил Песков, отвечая на вопрос о том, хватит ли РФ средств для защиты приграничных областей страны. Его слова передает РИА Новости. Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил, что сроки окончания СВО «абсолютно не важны». Первостепенно стране нужно достичь поставленных целей, которые, надеется Песков, будут достигнуты как можно скорее. Кроме того, главком ВСУ Александр Сырский признал преимущество РФ в Курской области. Оно заключается в наличии эффективных средств ведения боя: ракет, авиации, артиллерии и живой силе.