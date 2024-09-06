Морпехи в Курской области уничтожили взвод пехоты, некоторых взяли в плен

07 сентября 2024 в 09:21 Размер текста - 17 +

Морпехи уничтожили 90% взвода ВСУ на курском направлении, сообщили в МО РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Российские морские пехотинцы на 90% уничтожили взвод украинской пехоты под Курском. Трое выживших солдат ВСУ были взяты в плен. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ. «Морпехи из 155-й бригады ТОФ у села Внезапное в Курской области более чем на 90% уничтожили целый взвод украинской пехоты», — передает РИА Новости слова представителя ведомства. Российские военные захватили в плен лишь трех солдат ВСУ, остальные были ликвидированы. По словам одного из военнопленных, от своего командования они получили задачу, которая заключалась в нахождении на территории Курской области. Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. По данным Минобороны РФ, за время операции на этом направлении ВСУ потеряли 10,4 тысяч военных и 81 танк. ВС РФ активно уничтожают войска ВСУ и берут в плен выживших солдат. Некоторые из них сдаются по собственному желанию Так, за последнее время на линии боевого соприкосновения 41 украинский военнослужащий сдался в плен. Во время допроса один из боевиков признался, что участвовал в расстреле троих российских военнопленных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские морские пехотинцы на 90% уничтожили взвод украинской пехоты под Курском. Трое выживших солдат ВСУ были взяты в плен. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ. «Морпехи из 155-й бригады ТОФ у села Внезапное в Курской области более чем на 90% уничтожили целый взвод украинской пехоты», — передает РИА Новости слова представителя ведомства. Российские военные захватили в плен лишь трех солдат ВСУ, остальные были ликвидированы. По словам одного из военнопленных, от своего командования они получили задачу, которая заключалась в нахождении на территории Курской области. Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. По данным Минобороны РФ, за время операции на этом направлении ВСУ потеряли 10,4 тысяч военных и 81 танк. ВС РФ активно уничтожают войска ВСУ и берут в плен выживших солдат. Некоторые из них сдаются по собственному желанию Так, за последнее время на линии боевого соприкосновения 41 украинский военнослужащий сдался в плен. Во время допроса один из боевиков признался, что участвовал в расстреле троих российских военнопленных.