Российские морские пехотинцы на 90% уничтожили взвод украинской пехоты под Курском. Трое выживших солдат ВСУ были взяты в плен. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ.
«Морпехи из 155-й бригады ТОФ у села Внезапное в Курской области более чем на 90% уничтожили целый взвод украинской пехоты», — передает РИА Новости слова представителя ведомства. Российские военные захватили в плен лишь трех солдат ВСУ, остальные были ликвидированы. По словам одного из военнопленных, от своего командования они получили задачу, которая заключалась в нахождении на территории Курской области.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. По данным Минобороны РФ, за время операции на этом направлении ВСУ потеряли 10,4 тысяч военных и 81 танк. ВС РФ активно уничтожают войска ВСУ и берут в плен выживших солдат. Некоторые из них сдаются по собственному желанию Так, за последнее время на линии боевого соприкосновения 41 украинский военнослужащий сдался в плен. Во время допроса один из боевиков признался, что участвовал в расстреле троих российских военнопленных.
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