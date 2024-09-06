06 сентября 2024

Морпехи в Курской области уничтожили взвод пехоты, некоторых взяли в плен

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Репетиция парада Победы в 32-ом военном городке. Екатеринбург, армия, военные, автоматчики, морпехи, солдат
Морпехи уничтожили 90% взвода ВСУ на курском направлении, сообщили в МО РФ Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Российские морские пехотинцы на 90% уничтожили взвод украинской пехоты под Курском. Трое выживших солдат ВСУ были взяты в плен. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ.

«Морпехи из 155-й бригады ТОФ у села Внезапное в Курской области более чем на 90% уничтожили целый взвод украинской пехоты», — передает РИА Новости слова представителя ведомства. Российские военные захватили в плен лишь трех солдат ВСУ, остальные были ликвидированы. По словам одного из военнопленных, от своего командования они получили задачу, которая заключалась в нахождении на территории Курской области.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. По данным Минобороны РФ, за время операции на этом направлении ВСУ потеряли 10,4 тысяч военных и 81 танк. ВС РФ активно уничтожают войска ВСУ и берут в плен выживших солдат. Некоторые из них сдаются по собственному желанию Так, за последнее время на линии боевого соприкосновения 41 украинский военнослужащий сдался в плен. Во время допроса один из боевиков признался, что участвовал в расстреле троих российских военнопленных.

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Российские морские пехотинцы на 90% уничтожили взвод украинской пехоты под Курском. Трое выживших солдат ВСУ были взяты в плен. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ. «Морпехи из 155-й бригады ТОФ у села Внезапное в Курской области более чем на 90% уничтожили целый взвод украинской пехоты», — передает РИА Новости слова представителя ведомства. Российские военные захватили в плен лишь трех солдат ВСУ, остальные были ликвидированы. По словам одного из военнопленных, от своего командования они получили задачу, которая заключалась в нахождении на территории Курской области. Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. По данным Минобороны РФ, за время операции на этом направлении ВСУ потеряли 10,4 тысяч военных и 81 танк. ВС РФ активно уничтожают войска ВСУ и берут в плен выживших солдат. Некоторые из них сдаются по собственному желанию Так, за последнее время на линии боевого соприкосновения 41 украинский военнослужащий сдался в плен. Во время допроса один из боевиков признался, что участвовал в расстреле троих российских военнопленных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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