Минобороны рассказало о десятках взятых в плен военных ВСУ

За последнее время на линии боевого соприкосновения 41 украинский военнослужащий сдался в плен. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«На линии боевого соприкосновения 41 украинский военнослужащий сдался в плен», — говорится в сообщении Минобороны. В ведомстве отметили, что данное количество пленных из ВСУ было зафиксировано за последнюю неделю.
Бойцы ВСУ начали активно сдаваться в плен в Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он отметил, что такие случаи зафиксированы на всех участках фронта. 17 августа более 20 бойцов 22-й бригады ВСУ сложили оружие и сдались российским военным. 24 украинских военнослужащих были взяты в плен в районе Комаровки. Один из них подтвердил сдачу без единого выстрела, передает «Ридус».
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