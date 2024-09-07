Матч сборных России и Таиланда отменен из-за тайфуна

07 сентября 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

Футбольный матч между Россией и Таиландом был перенесен на более поздний срок из-за надвигающегося тайфуна Фото: Илья Московец © URA.RU Товарищеский матч сборной России по футболу и команды из Таиланда был перенесен. Причиной послужил обрушившийся на Вьетнам тайфун «Яги», сообщили в Федерации футбола Вьетнама. Встреча команд должна была пройти 7 сентября в Ханое, передает РИА Новости информацию от федерации. Однако в это день в стране временно закрыли четыре аэропорта из-за угрозы безопасности на фоне приближения тайфуна «Яги» со стороны Восточного (Южно-Китайского) моря. Метеорологи из Вьетнама заявили, что этот тайфун в регионе является сильнейшим за последние 10 лет. Кроме того, из-за непогоды на острове Хайнань были отменены занятия в школах. В связи с этим порядка 420 тысяч учеников были эвакуированы. Обновлено в 9:00 по мск. Матч между сборными не состоится даже после сообщений об его переносе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Товарищеский матч сборной России по футболу и команды из Таиланда был перенесен. Причиной послужил обрушившийся на Вьетнам тайфун «Яги», сообщили в Федерации футбола Вьетнама. Встреча команд должна была пройти 7 сентября в Ханое, передает РИА Новости информацию от федерации. Однако в это день в стране временно закрыли четыре аэропорта из-за угрозы безопасности на фоне приближения тайфуна «Яги» со стороны Восточного (Южно-Китайского) моря. Метеорологи из Вьетнама заявили, что этот тайфун в регионе является сильнейшим за последние 10 лет. Кроме того, из-за непогоды на острове Хайнань были отменены занятия в школах. В связи с этим порядка 420 тысяч учеников были эвакуированы. Обновлено в 9:00 по мск. Матч между сборными не состоится даже после сообщений об его переносе.