Матч сборных России и Таиланда отменен из-за тайфуна

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Футбольный матч между Россией и Таиландом был перенесен на более поздний срок из-за надвигающегося тайфуна Фото:

Товарищеский матч сборной России по футболу и команды из Таиланда был перенесен. Причиной послужил обрушившийся на Вьетнам тайфун «Яги», сообщили в Федерации футбола Вьетнама.

Встреча команд должна была пройти 7 сентября в Ханое, передает РИА Новости информацию от федерации. Однако в это день в стране временно закрыли четыре аэропорта из-за угрозы безопасности на фоне приближения тайфуна «Яги» со стороны Восточного (Южно-Китайского) моря. Метеорологи из Вьетнама заявили, что этот тайфун в регионе является сильнейшим за последние 10 лет.

Кроме того, из-за непогоды на острове Хайнань были отменены занятия в школах. В связи с этим порядка 420 тысяч учеников были эвакуированы.

Обновлено в 9:00 по мск. Матч между сборными не состоится даже после сообщений об его переносе.

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Товарищеский матч сборной России по футболу и команды из Таиланда был перенесен. Причиной послужил обрушившийся на Вьетнам тайфун «Яги», сообщили в Федерации футбола Вьетнама. Встреча команд должна была пройти 7 сентября в Ханое, передает РИА Новости информацию от федерации. Однако в это день в стране временно закрыли четыре аэропорта из-за угрозы безопасности на фоне приближения тайфуна «Яги» со стороны Восточного (Южно-Китайского) моря. Метеорологи из Вьетнама заявили, что этот тайфун в регионе является сильнейшим за последние 10 лет. Кроме того, из-за непогоды на острове Хайнань были отменены занятия в школах. В связи с этим порядка 420 тысяч учеников были эвакуированы. Обновлено в 9:00 по мск. Матч между сборными не состоится даже после сообщений об его переносе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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