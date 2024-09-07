Армия и оружие Пленный украинец заявил, что командование ВСУ отправило солдат под Курск на убой. Видео 07 сентября 2024 в 12:37 Размер текста - 17 + Пленный боец ВСУ Еремеев заявил, что военных отправили в Курскую область как собак, на убой Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Командование украинской армии обманом отправило бойцов в Курскую область на убой. Об этом сообщил пленный военнослужащий ВСУ Петро Еремеев. Новость по теме Десятки тысяч потерь и расстрел военных: что произошло под Курском за месяц после вторжения ВСУ. Карта «По новостям [на Украине] говорят про какой-то прогресс. Какой прогресс? Нас просто тут убивают, разбирают. Нас везут сюда, как на убой, как собак», — заявил Еремеев. Его слова передает ТАСС. Также боец ВСУ отметил, что перед отправкой под Курск его командир приказал собирать вещи. Они якобы отправляются «на совещание». Позже из Сумской области их на бронетранспортерах отправили в приграничный регион. В плен Петро Еремеев попал после того, как с группой оказался в кольце ВС РФ на территории пожарной части. Он также отметил, что удивлен отношению российский военных к нему: ему дали еды, воды и обработали раны. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия сможет выдавить украинских бойцов из Курской области. Российские военнослужащие смогут защитить и Белгородскую область. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Командование украинской армии обманом отправило бойцов в Курскую область на убой. Об этом сообщил пленный военнослужащий ВСУ Петро Еремеев. «По новостям [на Украине] говорят про какой-то прогресс. Какой прогресс? Нас просто тут убивают, разбирают. Нас везут сюда, как на убой, как собак», — заявил Еремеев. Его слова передает ТАСС. Также боец ВСУ отметил, что перед отправкой под Курск его командир приказал собирать вещи. Они якобы отправляются «на совещание». Позже из Сумской области их на бронетранспортерах отправили в приграничный регион. В плен Петро Еремеев попал после того, как с группой оказался в кольце ВС РФ на территории пожарной части. Он также отметил, что удивлен отношению российский военных к нему: ему дали еды, воды и обработали раны. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия сможет выдавить украинских бойцов из Курской области. Российские военнослужащие смогут защитить и Белгородскую область. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям