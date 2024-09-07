Командование украинской армии обманом отправило бойцов в Курскую область на убой. Об этом сообщил пленный военнослужащий ВСУ Петро Еремеев.
«По новостям [на Украине] говорят про какой-то прогресс. Какой прогресс? Нас просто тут убивают, разбирают. Нас везут сюда, как на убой, как собак», — заявил Еремеев. Его слова передает ТАСС.
Также боец ВСУ отметил, что перед отправкой под Курск его командир приказал собирать вещи. Они якобы отправляются «на совещание». Позже из Сумской области их на бронетранспортерах отправили в приграничный регион. В плен Петро Еремеев попал после того, как с группой оказался в кольце ВС РФ на территории пожарной части. Он также отметил, что удивлен отношению российский военных к нему: ему дали еды, воды и обработали раны.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия сможет выдавить украинских бойцов из Курской области. Российские военнослужащие смогут защитить и Белгородскую область.
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